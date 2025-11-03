El Gobierno demora la jura de Santilli para retener su voto en Diputados ante el inminente debate del Presupuesto

El Gobierno nacional aún no definió la fecha en la que Diego Santilli asumirá formalmente como ministro del Interior, una decisión que responde a una estrategia parlamentaria: mantener su banca en la Cámara de Diputados mientras persistan las dudas sobre el tratamiento del Presupuesto nacional en el Congreso antes de fin de año.
En la Casa Rosada observan con atención los movimientos en la comisión de Presupuesto, que podría habilitar el dictamen esta semana. Si eso ocurre, el proyecto llegaría al recinto antes de que finalice el período ordinario y el oficialismo necesitaría cada voto propio, incluido el de Santilli, quien todavía integra ese cuerpo legislativo, según publicó TN.
El martes aparece como un día clave: al mediodía se espera la reunión de la comisión, donde la oposición podría avanzar con un dictamen para que el Presupuesto se debata en Diputados a fines de noviembre. Sin embargo, en el entorno de La Libertad Avanza (LLA) prefieren evitar riesgos. “Si Santilli asume, es que no va a haber sesión. Hay que ser prudentes”, señaló una fuente libertaria.
El Gobierno, además, descartó que el diputado renuncie a su banca para que la ocupe un suplente de la lista de Juntos por el Cambio, fuerza con la que Santilli fue electo en 2021. La prioridad, por ahora, es preservar su voto hasta que el escenario legislativo quede despejado.
Si este martes la oposición no logra el dictamen o no hay avances concretos, Santilli podría jurar en los próximos días, posiblemente junto a Manuel Adorni, quien asumirá el miércoles como nuevo jefe de Gabinete.
Mientras tanto, en Casa Rosada ya definieron que Santilli integrará la mesa política nacional, en reemplazo de Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete que dejó su cargo el viernes. El dirigente del PRO acompañará al equipo político central conformado por Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia), Patricia Bullrich (Seguridad), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Santiago Caputo (asesor presidencial) y el propio Adorni.
En su nueva función, Santilli tendrá un rol clave: construir consensos con las provincias y canalizar los reclamos de los gobernadores. Entre los principales temas a resolver figuran la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y la reactivación de la obra pública, frenada desde hace meses.
Además, su tarea política se enmarca en la hoja de ruta del oficialismo, que busca asegurar acuerdos legislativos para que los proyectos de reforma laboral y tributaria puedan tratarse con éxito durante las sesiones extraordinarias previstas para el verano.
Hasta entonces, el Gobierno apuesta a la cautela. La jura de Santilli quedará en suspenso hasta que se despeje el horizonte parlamentario, en un Congreso donde cada voto cuenta.