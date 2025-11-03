Secciones
Política

El Gobierno demora la jura de Santilli para retener su voto en Diputados ante el inminente debate del Presupuesto

El oficialismo busca evitar perder una banca clave en un escenario ajustado.

Javier Milei y Diego Santilli, en un acto de La Libertad Avanza. FOTO X @diegosantilli Javier Milei y Diego Santilli, en un acto de La Libertad Avanza. FOTO X @diegosantilli
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional aún no definió la fecha en la que Diego Santilli asumirá formalmente como ministro del Interior, una decisión que responde a una estrategia parlamentaria: mantener su banca en la Cámara de Diputados mientras persistan las dudas sobre el tratamiento del Presupuesto nacional en el Congreso antes de fin de año.

En la Casa Rosada observan con atención los movimientos en la comisión de Presupuesto, que podría habilitar el dictamen esta semana. Si eso ocurre, el proyecto llegaría al recinto antes de que finalice el período ordinario y el oficialismo necesitaría cada voto propio, incluido el de Santilli, quien todavía integra ese cuerpo legislativo, según publicó TN.

El martes aparece como un día clave: al mediodía se espera la reunión de la comisión, donde la oposición podría avanzar con un dictamen para que el Presupuesto se debata en Diputados a fines de noviembre. Sin embargo, en el entorno de La Libertad Avanza (LLA) prefieren evitar riesgos. “Si Santilli asume, es que no va a haber sesión. Hay que ser prudentes”, señaló una fuente libertaria.

El Gobierno, además, descartó que el diputado renuncie a su banca para que la ocupe un suplente de la lista de Juntos por el Cambio, fuerza con la que Santilli fue electo en 2021. La prioridad, por ahora, es preservar su voto hasta que el escenario legislativo quede despejado.

Si este martes la oposición no logra el dictamen o no hay avances concretos, Santilli podría jurar en los próximos días, posiblemente junto a Manuel Adorni, quien asumirá el miércoles como nuevo jefe de Gabinete.

Mientras tanto, en Casa Rosada ya definieron que Santilli integrará la mesa política nacional, en reemplazo de Guillermo Francos, el exjefe de Gabinete que dejó su cargo el viernes. El dirigente del PRO acompañará al equipo político central conformado por Karina Milei (Secretaría General de la Presidencia), Patricia Bullrich (Seguridad), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Santiago Caputo (asesor presidencial) y el propio Adorni.

En su nueva función, Santilli tendrá un rol clave: construir consensos con las provincias y canalizar los reclamos de los gobernadores. Entre los principales temas a resolver figuran la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los cambios en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y la reactivación de la obra pública, frenada desde hace meses.

Además, su tarea política se enmarca en la hoja de ruta del oficialismo, que busca asegurar acuerdos legislativos para que los proyectos de reforma laboral y tributaria puedan tratarse con éxito durante las sesiones extraordinarias previstas para el verano.

Hasta entonces, el Gobierno apuesta a la cautela. La jura de Santilli quedará en suspenso hasta que se despeje el horizonte parlamentario, en un Congreso donde cada voto cuenta.

Temas Javier Milei Honorable Cámara de Diputados de la NaciónDiego Santilli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
1

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
3

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”
4

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”
5

Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
6

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

Más Noticias
Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”

Federico Pelli: “El liderazgo de Lisandro Catalán sigue intacto en Tucumán”

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Quién es Ana Tamagno: de corista de la banda de Javier Milei a diputada nacional

Quién es Ana Tamagno: de corista de la banda de Javier Milei a diputada nacional

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Tras las críticas de Macri, Adorni defendió su designación como jefe de Gabinete

Tras las críticas de Macri, Adorni defendió su designación como jefe de Gabinete

Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

Oficializaron un nuevo aumento en las tarifas de luz y cambiaron la forma de medir el consumo

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Milei eligió a Santilli para ocupar el lugar de Catalán

Comentarios