El Gobierno demora la jura de Santilli para retener su voto en Diputados ante el inminente debate del Presupuesto

El martes aparece como un día clave: al mediodía se espera la reunión de la comisión, donde la oposición podría avanzar con un dictamen para que el Presupuesto se debata en Diputados a fines de noviembre. Sin embargo, en el entorno de La Libertad Avanza (LLA) prefieren evitar riesgos. “Si Santilli asume, es que no va a haber sesión. Hay que ser prudentes”, señaló una fuente libertaria.