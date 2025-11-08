Secciones
Economía›› REPORTE RURAL

El agro regional se reúne en LA GACETA

El próximo lunes será la nueva edición del ciclo “Encuentros”. Esta vez, dedicado al sector agroproductivo del NOA. Productores, empresarios, investigadores y referentes institucionales compartirán experiencias y reflexiones sobre los desafíos del agro tucumano, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la articulación público-privada.

Gustavo Frías Silva
Por Gustavo Frías Silva Hace 6 Hs
Temas Sociedad Rural de TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresAsociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
