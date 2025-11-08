El agro regional se reúne en LA GACETA
El próximo lunes será la nueva edición del ciclo “Encuentros”. Esta vez, dedicado al sector agroproductivo del NOA. Productores, empresarios, investigadores y referentes institucionales compartirán experiencias y reflexiones sobre los desafíos del agro tucumano, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la articulación público-privada.
Temas Sociedad Rural de TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo ColombresAsociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
