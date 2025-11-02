El campo discute un nuevo modelo productivo en Encuentros LA GACETA

En un contexto político y económico que redefine las reglas del juego, esta edición reunirá a productores, empresarios e instituciones para reflexionar sobre el presente y el futuro del agro en Tucumán y en el NOA.
El ciclo “Campo y Agroindustria”, que se realizará el 10 de noviembre a las 14, invita a pensar colectivamente cómo fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la articulación público-privada del sector en una etapa clave para la producción regional.
Más que un evento, Encuentros LA GACETA se consolida como un foro de pensamiento y acción, donde el campo se mira hacia adentro para revisar sus prácticas, su modelo productivo y sus desafíos estructurales, como la mejora de la infraestructura en Tucumán. Por eso, la propuesta impulsará el diálogo entre la academia, el sector privado y las instituciones de valor local. Habrá espacios para entrevistas, exposiciones y debates moderados por periodistas de LA GACETA.
Durante la jornada, especialistas y referentes del NOA compartirán experiencias vinculadas a la diversificación productiva, la bioeconomía, la tecnología aplicada al agro y la gestión responsable de los recursos naturales. Habrá paneles dedicados a la actividad citrícola, al futuro de la caña de azúcar y a la expansión de nuevos cultivos como la palta, junto con ejemplos de cooperación empresarial y producción orgánica.
De esta manera, Encuentros LA GACETA reafirma su rol como plataforma estratégica para pensar el campo desde adentro, impulsando una mirada que combine innovación, sostenibilidad y visión de futuro.
El evento será transmitido en vivo por YouTube, Flow, CCC y lagaceta.com.ar, con cobertura integral en papel, redes y mailing institucional.
La economía, clave
La jornada contará con la participación de Roberto Bisang, economista y referente nacional en materia de desarrollo agroindustrial, quien ofrecerá la exposición central. Su análisis técnico y estratégico pondrá el foco en la bioeconomía como motor del crecimiento productivo, una visión clave para pensar el futuro del campo argentino. Bisang fue coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 y director nacional de Estadísticas del Sector Primario en el Indec, además de profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Su charla servirá para plantear la base de un campo que propone un cambio de modelo para avanzar de productores agropecuarios a redes agrobioindustriales.
Se sumarán voces locales como José Frías Silva (Sociedad Rural de Tucumán), Gonzalo Blasco (Apronor), Diego Falivene (CREA), y los investigadores Hernán Salas y Santiago Ostengo de la Eeaoc. También darán su mirada especialistas en sostenibilidad e innovación como Mayra Varela (InBio Agro) y Laura Carabaca (asesora CREA).