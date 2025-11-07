“Emocionado por lo que viene con este hombre”: el mensaje de Gasly a Colapinto tras su confirmación en Alpine

La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 generó una ola de reacciones en el mundo del automovilismo. Entre ellas, la de su compañero Pierre Gasly, quien no tardó en expresar públicamente su entusiasmo por la continuidad del argentino en el equipo. El francés dejó un mensaje en redes que reforzó la buena sintonía que existe entre ambos corredores.
“Aquí está el hombre. Se anunció para la alineación de 2026. Estoy muy emocionado por lo que está por venir. Espero que el año que viene sea mucho mejor”, publicó Gasly en la cuenta oficial de la escudería, acompañando un video donde ambos se muestran sonrientes en el box. La publicación se viralizó en minutos y fue interpretada como una señal de unidad dentro del equipo francés, que busca recuperar protagonismo tras un 2025 irregular.
Durante los últimos meses, la dupla ha mostrado una química notable, tanto en la pista como fuera de ella. Colapinto reconoció sentirse cómodo junto a su compañero y agradeció su respaldo: “Estoy muy feliz de continuar con Pierre y con el equipo. Tenemos un gran ambiente y muchas ganas de que llegue el año que viene”. El piloto de Pilar remarcó además que Alpine atraviesa una etapa de consolidación y que el trabajo conjunto será clave para los desafíos de 2026.
Un equipo que apuesta a la continuidad
En el mismo sentido, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, elogió el rendimiento y la relación entre ambos pilotos. “Ha sido un año difícil para todos, pero Franco y Pierre trabajaron de manera ejemplar. Son el presente y el futuro del equipo”, señaló el dirigente italiano en el comunicado oficial. La decisión de mantener la dupla fue celebrada también por los fanáticos, que ven en ella un símbolo de estabilidad dentro de la estructura.
Por primera vez, Colapinto afrontará una temporada completa desde el arranque, con 26 Grandes Premios de experiencia acumulada entre Williams y Alpine. El argentino participará además de los test de pretemporada, donde podrá ajustar su monoplaza desde el primer día.