“Emocionado por lo que viene con este hombre”: el mensaje de Gasly a Colapinto tras su confirmación en Alpine

Durante los últimos meses, la dupla ha mostrado una química notable, tanto en la pista como fuera de ella. Colapinto reconoció sentirse cómodo junto a su compañero y agradeció su respaldo: “Estoy muy feliz de continuar con Pierre y con el equipo. Tenemos un gran ambiente y muchas ganas de que llegue el año que viene”. El piloto de Pilar remarcó además que Alpine atraviesa una etapa de consolidación y que el trabajo conjunto será clave para los desafíos de 2026.