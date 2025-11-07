Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Motores
Franco Colapinto lo logró: Alpine lo confirmó y Argentina se permite volver a soñar en la Fórmula 1
A un año de su accidente en Brasil, el bonaerense fue anunciado como titular para 2026. Un símbolo de perseverancia que devuelve esperanza al automovilismo nacional.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
APOYO INCONDICIONAL. En un día muy especial para Franco Colapinto, se hicieron presentes su madre, Andrea, y su hermana, Martina.
Por
Carlos Werner
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Fórmula 1
Pierre Gasly
Franco Colapinto
Flavio Briatore
Alpine
Alpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
Más Noticias
Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo
Tucumán y los payasos de un circo vacío
¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía
Remontada heroica en la Liga Argentina: Estudiantes venció a Colón tras ir 20 puntos abajo
Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más