Secciones
EconomíaNoticias económicas

La construcción volvió a mostrar una leve recuperación en septiembre: aumentó 0,9%

El sector acumula un alza del 7,8% en los primeros nueve meses del año, según informó el Indec.

CONSTRUCCIÓN. Un leve repunte anotó en septiembre, según el Indec. CONSTRUCCIÓN. Un leve repunte anotó en septiembre, según el Indec.
Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba de 6,8% interanual, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses del año muestra un aumento de 7,8% respecto del mismo período de 2024.

El informe oficial detalló además que, en septiembre, el índice desestacionalizado presentó una variación positiva de 0,9% en comparación con el mes anterior, mientras que la serie tendencia-ciclo reflejó una caída de 0,5% en el mismo lapso.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción durante septiembre de 2025 muestran marcadas subas interanuales en la mayoría de los rubros.

La construcción durante septiembre: ¿cuál fueron los rubros que registraron subas y bajas?

Entre los principales incrementos se destacan: Mosaicos graníticos y calcáreos (+42,9%), Artículos sanitarios de cerámica (+42,0%), Asfalto (+27,1%), Hormigón elaborado (+25,1%), Resto de los insumos -grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción- (+22,3%), Hierro redondo y aceros para la construcción (+12,7%), Placas de yeso (+6,2%) y Cemento portland (+0,6%).

Por el contrario, se registraron bajas en los siguientes materiales: Pisos y revestimientos cerámicos (-7,6%), Yeso (-4,8%), Ladrillos huecos (-4,3%), Cales (-4,1%) y Pinturas para construcción (-0,8%). 

Temas EspañaInstituto Nacional de Estadísticas y CensosTucumánBuenos AiresInstituto Nacional de Estadística
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cyber Monday: “El consumidor está más maduro y compara precios antes de comprar”

Cyber Monday: “El consumidor está más maduro y compara precios antes de comprar”

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

La producción de legumbres marcó un nuevo récord y creció 57% interanual

Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
2

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

Aumento para empleadas domésticas: ¿cuándo se define si se ajustan las escalas salariales?

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

El alimento que nunca debes meter en tu freidora de aire: evita dañar el equipo

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Comentarios