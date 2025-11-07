La construcción volvió a mostrar una leve recuperación en septiembre: aumentó 0,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba de 6,8% interanual, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses del año muestra un aumento de 7,8% respecto del mismo período de 2024.
El informe oficial detalló además que, en septiembre, el índice desestacionalizado presentó una variación positiva de 0,9% en comparación con el mes anterior, mientras que la serie tendencia-ciclo reflejó una caída de 0,5% en el mismo lapso.
Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción durante septiembre de 2025 muestran marcadas subas interanuales en la mayoría de los rubros.
La construcción durante septiembre: ¿cuál fueron los rubros que registraron subas y bajas?
Entre los principales incrementos se destacan: Mosaicos graníticos y calcáreos (+42,9%), Artículos sanitarios de cerámica (+42,0%), Asfalto (+27,1%), Hormigón elaborado (+25,1%), Resto de los insumos -grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción- (+22,3%), Hierro redondo y aceros para la construcción (+12,7%), Placas de yeso (+6,2%) y Cemento portland (+0,6%).
Por el contrario, se registraron bajas en los siguientes materiales: Pisos y revestimientos cerámicos (-7,6%), Yeso (-4,8%), Ladrillos huecos (-4,3%), Cales (-4,1%) y Pinturas para construcción (-0,8%).