Construcción: la venta de insumos creció 10% interanual en octubre, según el Índice Construya

El indicador registró una baja del 2,21% en la comparación mensual.

Acero. Acero.
Hace 1 Hs

El sector de la construcción mostró en octubre un crecimiento interanual del 10,1%, de acuerdo con el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los principales productos para la construcción fabricados por las empresas que integran el Grupo Construya.

Pese al repunte respecto de 2024, en la comparación mensual desestacionalizada el indicador registró una baja de un 2,21% frente a septiembre, reflejando cierta moderación en el nivel de actividad. 

En tanto, el acumulado de enero a octubre de 2025 se ubicó 7,2% por encima del mismo período del año anterior, confirmando un balance positivo para el sector.

En el Grupo Construya señalaron que “el escenario de elevada volatilidad financiera que atravesamos en los últimos cuatro meses afectó la dinámica sectorial, consolidando el estancamiento de los despachos al mercado interno”. 

No obstante, expresaron confianza en una recuperación: “Hacia adelante, esperamos que el horizonte de planeamiento se despeje, disminuya la percepción de riesgo y, en consecuencia, el costo del dinero, lo que potenciaría la inversión inmobiliaria y en construcción”.

El Índice Construya releva las ventas al sector privado de productos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería, calderas, pisos, revestimientos y materiales eléctricos, elaborados por empresas líderes como Acerbrag, Peisa, Ferrum, Parexklaukol y Cambre, entre otras.

