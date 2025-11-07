La incertidumbre económica es el problema que más inquieta a los argentinos

La incertidumbre sobre la situación económica ocupó el primer lugar en el ranking de preocupaciones de los argentinos. Por si esto fuera poco, seis de cada 10 ciudadanos afirman que la situación económica actual empeoró respecto del año anterior. La gestión tiene mejor imagen que el propio presidente Javier Milei. Con todo, La Libertad Avanza se impuso en los comicios legislativos del 26 de octubre pasado. ¿La razón? “Las expectativas de la sociedad por el rumbo del país, un elemento esencial frente a un discurso político y económico que no ofrecía nada distinto del pasado”, indica a LA GACETA el analista político Sergio Berensztein. Los datos iniciales corresponden al último reporte sobre “Humor social y político”, elaborado por D´Alessio IROL y Berensztein.
La incertidumbre por la situación económica retoma el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos por primera vez en un año, tras alcanzar el 61%, indica el diagnóstico privado. Le sigue la inseguridad con el 58%. La falta de propuestas para el crecimiento y los ajustes que hace el Gobierno comparten el tercer lugar con el 53%. Al segmentar por voto, podemos identificar que la agenda de inquietudes de los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) se compone de la atención por la inseguridad (76%), la impunidad de la corrupción kirchnerista (71%) y, en tercer lugar, el fácil acceso a las drogas (49%). Entre los seguidores de Fuerza Patria (FP), el ranking de preocupaciones se conforma por asuntos económicos: los ajustes que está haciendo el gobierno (94%), la incertidumbre en la situación económica (84%), y la falta de propuestas para el crecimiento económico (76%).
Respecto de las expectativas económicas para el año próximo, un 44% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 52% evalúa que estará peor (4 puntos más que el mes anterior), según el sondeo al que accedió LA GACETA.
Al ingresar en el undécimo mes del año, el gobierno de Javier Milei sostiene niveles de aprobación bastante estables: un 56% la evalúa negativamente (1 punto más que el mes anterior) y un 42% la evalúa positivamente (2 puntos menos que el mes anterior). La evaluación de la gestión del gobierno fluctúa de acuerdo con la identificación partidaria de los respondientes. Entre los votantes de FP en las legislativas de 2025, el 99% expresa una opinión negativa de la gestión de Milei. Por su parte, entre los votantes de LLA la aprobación a la gestión alcanza el 88%.
La encuesta fue realizada entre el 29 y el 31 de octubre pasado, con alcance nacional. Además de la percepción sobre la economía y sobre las preocupaciones de la sociedad, el diagnóstico avanza sobre la imagen de los principales referentes políticos. Un dato curioso es que Guillermo Francos, que hasta la finalización del trabajo de campo del relevamiento seguía ocupando el cargo de jefe de Gabinete, lidera el ranking de imagen de dirigentes políticos con un 46% de valoración positiva. Ahora fue reemplazado por el economista Manuel Adorni, que en mayo pasado, resultó electo legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que accedió a la propuesta de Milei de dejar el cargo de vocero presidencial y ponerse en el rol de jefe de ministros.
En cuanto a los funcionarios de mejor imagen, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ocupa el segundo lugar con el 42%. El 26 de octubre pasado, la funcionaria fue electa senadora nacional y el propio Presidente anticipó que, tras asumir la banca, se desempeñará como jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta. El podio de dirigentes con mejor imagen se completa con Diego Santilli, ministro del Interior designado, con el 42% de aprobación a su figura.
La imagen positiva de Milei permanece en valores casi idénticos a los de los últimos cuatro meses, con un 38% de imagen positiva y un 57% de imagen negativa. Mauricio Macri, a su vez, comparte los niveles de imagen con el Presidente de la Nación, de acuerdo con el relevamiento de D´Alessio IROL y Berensztein.
¿Cuál es la situación en la oposición?
Entre los opositores a Milei, la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (se encuentra en prisión domiciliaria) reúne un 28% de valoración positiva y un 65% de rechazo (3 puntos menos que el mes anterior). En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se mantiene estancado, con 37% de aceptación y 58% de rechazo (2 puntos menos que el mes anterior), indica la encuesta.