La incertidumbre económica es el problema que más inquieta a los argentinos

La incertidumbre por la situación económica retoma el primer lugar de las preocupaciones de los ciudadanos por primera vez en un año, tras alcanzar el 61%, indica el diagnóstico privado. Le sigue la inseguridad con el 58%. La falta de propuestas para el crecimiento y los ajustes que hace el Gobierno comparten el tercer lugar con el 53%. Al segmentar por voto, podemos identificar que la agenda de inquietudes de los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) se compone de la atención por la inseguridad (76%), la impunidad de la corrupción kirchnerista (71%) y, en tercer lugar, el fácil acceso a las drogas (49%). Entre los seguidores de Fuerza Patria (FP), el ranking de preocupaciones se conforma por asuntos económicos: los ajustes que está haciendo el gobierno (94%), la incertidumbre en la situación económica (84%), y la falta de propuestas para el crecimiento económico (76%).