El músculo clave que tenés que fortalecer después de los 50, según un especialista

¿Con qué frecuencia entrenarlos?

Para integrar el fortalecimiento de los glúteos a tu rutina, Sheehan sugiere dedicar tiempo al entrenamiento de fuerza dos o tres veces por semana. Estas sesiones deben durar entre 30 y 45 minutos, combinando trabajo de fuerza con movilidad. El descanso es crucial, por lo que se debe dejar al menos un día entre sesiones intensas de glúteos. Estos consejos se alinean con las pautas de la Asociación Americana del Corazón, que recomienda dos sesiones de entrenamiento de resistencia por semana.