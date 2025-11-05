¿Cardio o fuerza? El tipo de ejercicio que más ayuda a vivir más años, según la ciencia

Podemos utilizar el ejercicio aeróbico para mejorar nuestra condición física integral, sobre todo la de nuestro corazón y pulmones. Este tipo de ejercicios puede reducir a su vez el riesgo de otras condiciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas e infartos. Mientras que el ejercicio anaeróbico puede aumentar la fuerza de todo nuestro cuerpo, fortaleciendo nuestros músculos y la densidad ósea. Además este último puede ayudar a perder peso, ya que el músculo es capaz de quemar mayor cantidad de calorías mientras nos encontramos inactivos.