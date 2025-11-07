“Pensé que iba a quedar rengo”: Martín Seefeld recordó sus cinco meses postrado

En diálogo con Marina Zucchi, para Clarín, Seefeld habló de uno de los momentos más duros de su vida. Aunque su rubro no era el espectáculo, ya se había codeado con Adrián Suar, a quien su empresa le prestaba camperas de cuero para grabar las series de Pol-Ka. Pero “el Chueco” vio algo en Seefeld y lo invitó a pasarse a la televisión.