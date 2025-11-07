“Pensé que iba a quedar rengo”: Martín Seefeld recordó sus cinco meses postrado

Hoy tiene un público enorme que lo sigue y lo admira, una audiencia de medio país que lo reconoce por el entrañable personaje de Medina en “Los Simuladores”. Pero no toda su vida sucedió entre cámaras y bambalinas, sino que Martín Seefeld tuvo un origen obrero, después empresarial, que se vio cortado por una lesión de rodilla y una posterior mala praxis.
En diálogo con Marina Zucchi, para Clarín, Seefeld habló de uno de los momentos más duros de su vida. Aunque su rubro no era el espectáculo, ya se había codeado con Adrián Suar, a quien su empresa le prestaba camperas de cuero para grabar las series de Pol-Ka. Pero “el Chueco” vio algo en Seefeld y lo invitó a pasarse a la televisión.
Hacia los 90, Seefeld no sabía que interpretaría el exitoso personaje Medina, ni tampoco tenía idea de que una complicación en la rodilla lo dejaría en cama por cinco meses. En realidad, era gerente de una empresa a tiempo completo y ya siendo adulto incursionó en la actuación cuando Suar lo invitó a hacer sus primeras apariciones.
La mala praxis que dejó postrado a Martín Seefeld
“Fue una etapa difícil, la pasé muy mal, yo estaba en un muy buen momento, había hecho ‘Poliladron’, estaba lanzándome a un trabajo interesante con continuidad y se complicó”, recordó Seefeld. Su época de pasar tardes tras una pelota, jugando al fútbol con sus amigos, de repente dejaron de formar parte de su vida. Una operación de ligamentos cruzados derivó en una mala praxis, según él mismo contó.
Pero lo que suponía ser para mejor terminó por ser todo lo contrario. “Un tornillo se disparó, generó una infección y ahí empezó el pandemonio”, dijo Seefeld sobre el episodio que en el 96 lo llevó a pasar cinco meses postrado en una cama. “Sufrí varias intervenciones, tuve un año complicado en el que pensé que iba a quedar rengo”, relató.
Pero Suar supo aprovechar el momento de Seefeld para terminar de volcarlo definitivamente a la actuación. Mientras el entonces gerente empresarial se recuperaba, el productor televisivo se puso en contacto nuevamente con él. “Gracias a Dios me llamó Adrián (Suar) para hacer Carola Casini. ‘Mirá que estoy rengo, Adri’, le dije. ‘No pasa nada, hacé el personaje rengo’”.
Seefeld recibió nuevas intervenciones y en una de ellas le pusieron una prótesis en la rodilla. Cuenta que hoy entrena seguido sin hacer deporte de contacto y que la operación le salvó la vida.