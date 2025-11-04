El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece estar más cerca de confirmarse. Según reveló la prensa francesa, Flavio Briatore, asesor principal de Alpine y figura clave en las decisiones deportivas, viajó a Buenos Aires hace dos semanas para mantener reuniones con los principales patrocinadores del joven argentino.
El encuentro se realizó pocos días después del Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, donde Colapinto protagonizó un episodio polémico al desobedecer una orden de equipo y superar a su compañero Pierre Gasly, situación que lo obligó luego a disculparse públicamente.
De acuerdo con el medio francés L’Auto-Journal, Briatore aprovechó su paso por Sudamérica para reunirse con representantes de Mercado Libre, la empresa que ocupa un lugar destacado en el diseño del monoplaza y es uno de los apoyos económicos más importantes del piloto. Aunque aún no hay anuncio oficial, se espera que Alpine confirme su continuidad como piloto titular para la temporada 2026.
El acuerdo se daría bajo el nuevo reglamento técnico de la categoría y contemplaría una o dos temporadas, con opción de renovación. A sus 22 años, Colapinto se convertirá en el primer argentino en correr una temporada completa de Fórmula 1 desde Gastón Mazzacane.
Movimientos internos en Alpine
El viaje de Briatore también habría tenido otra intención. Dentro de la estructura de Renault persiste una fuerte interna: el nuevo CEO, François Provost, busca limitar la influencia del italiano en la escudería, que el próximo año cambiará los motores propios por impulsores Mercedes. Mientras tanto, todo apunta a que el argentino será parte del selecto grupo de 22 pilotos que integrarán la grilla en 2026, a la espera de un anuncio que podría darse en cuestión de días.