El viaje secreto de Flavio Briatore a Argentina que define el futuro de Franco Colapinto en la F-1

Movimientos internos en Alpine

El viaje de Briatore también habría tenido otra intención. Dentro de la estructura de Renault persiste una fuerte interna: el nuevo CEO, François Provost, busca limitar la influencia del italiano en la escudería, que el próximo año cambiará los motores propios por impulsores Mercedes. Mientras tanto, todo apunta a que el argentino será parte del selecto grupo de 22 pilotos que integrarán la grilla en 2026, a la espera de un anuncio que podría darse en cuestión de días.