“Tucumán lidera el decomiso de drogas en el país”, aseguró Gerónimo Vargas Aignasse

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse celebró los resultados alcanzados por la política de seguridad en Tucumán y valoró el “compromiso del Gobierno provincial” en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. En una charla con LA GACETA, aseguró que los avances en la defederalización del delito de narcomenudeo y los controles en los accesos al territorio tucumano “están dando resultados concretos”.
“Tucumán tiene hoy un promedio de una condena por narcomenudeo cada tres días. Desde 2022 ya se registran más de 350 personas condenadas por este delito. Es un dato objetivo, no una defensa política”, afirmó el legislador.
Vargas Aignasse sostuvo que las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo lograron una “reducción de los índices delictivos” y posicionaron a Tucumán “como la provincia con mayor porcentaje de decomiso de drogas de la Argentina”.
También destacó el operativo Lapacho, que “además de secuestrar sustancias ilegales, frena el contrabando de bienes que generan competencia desleal para los comercios locales”.
“Hay una decisión política clara: seguir fortaleciendo a la Policía con más presupuesto y más herramientas para que sea auxiliar eficaz de la Justicia”, señaló.
Elecciones y gestión
Consultado sobre los resultados electorales recientes, Vargas Aignasse consideró que el triunfo de Jaldo fue consecuencia directa de una “gestión eficiente y cercana a la gente”.
“El mejor aparato político es la gestión. Logramos provincializar la elección y más del 50% de los tucumanos legitimó la conducción de Jaldo. Fue una victoria contundente que también lo fortaleció en el plano nacional”, remarcó.
Reforma política: hacia una boleta única electrónica
Respecto del debate que se desarrolla en la Legislatura sobre una eventual reforma electoral, Vargas Aignasse se mostró a favor de avanzar hacia un sistema de boleta única electrónica de papel, similar al que ya utiliza la provincia de Salta.
“No podemos permitir que los cuartos oscuros sigan siendo una invasión de boletas. Hay que acotar los acoples y modernizar el sistema”, planteó.
El legislador aclaró que se trata de un proceso “gradual” y que los cambios deben garantizar la razonabilidad y el secreto del voto.
“Hay que incorporar tecnología, pero también cuidar el derecho del votante a decidir en intimidad. Con el nuevo sistema podríamos tener resultados a las 20 horas y mayor transparencia”, explicó.
Finalmente, sostuvo que el objetivo de los debates en marcha es “buscar consensos” y “construir un sistema más claro y ágil para los tucumanos”. “Nos merecemos un sistema electoral distinto, moderno y confiable”, concluyó.