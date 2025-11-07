Secciones
Política

“Tucumán lidera el decomiso de drogas en el país”, aseguró Gerónimo Vargas Aignasse

El legislador aseguró que la provincia registra una condena por narcomenudeo cada tres días desde 2022.

Hace 3 Hs

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse celebró los resultados alcanzados por la política de seguridad en Tucumán y valoró el “compromiso del Gobierno provincial” en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. En una charla con LA GACETA, aseguró que los avances en la defederalización del delito de narcomenudeo y los controles en los accesos al territorio tucumano “están dando resultados concretos”.

“Tucumán tiene hoy un promedio de una condena por narcomenudeo cada tres días. Desde 2022 ya se registran más de 350 personas condenadas por este delito. Es un dato objetivo, no una defensa política”, afirmó el legislador.

Vargas Aignasse sostuvo que las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo lograron una “reducción de los índices delictivos” y posicionaron a Tucumán “como la provincia con mayor porcentaje de decomiso de drogas de la Argentina”.

También destacó el operativo Lapacho, que “además de secuestrar sustancias ilegales, frena el contrabando de bienes que generan competencia desleal para los comercios locales”.

“Hay una decisión política clara: seguir fortaleciendo a la Policía con más presupuesto y más herramientas para que sea auxiliar eficaz de la Justicia”, señaló.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.

Elecciones y gestión

Consultado sobre los resultados electorales recientes, Vargas Aignasse consideró que el triunfo de Jaldo fue consecuencia directa de una “gestión eficiente y cercana a la gente”.

“El mejor aparato político es la gestión. Logramos provincializar la elección y más del 50% de los tucumanos legitimó la conducción de Jaldo. Fue una victoria contundente que también lo fortaleció en el plano nacional”, remarcó.

Reforma política: hacia una boleta única electrónica

Respecto del debate que se desarrolla en la Legislatura sobre una eventual reforma electoral, Vargas Aignasse se mostró a favor de avanzar hacia un sistema de boleta única electrónica de papel, similar al que ya utiliza la provincia de Salta.

“No podemos permitir que los cuartos oscuros sigan siendo una invasión de boletas. Hay que acotar los acoples y modernizar el sistema”, planteó.

El legislador aclaró que se trata de un proceso “gradual” y que los cambios deben garantizar la razonabilidad y el secreto del voto.

“Hay que incorporar tecnología, pero también cuidar el derecho del votante a decidir en intimidad. Con el nuevo sistema podríamos tener resultados a las 20 horas y mayor transparencia”, explicó.

Finalmente, sostuvo que el objetivo de los debates en marcha es “buscar consensos” y “construir un sistema más claro y ágil para los tucumanos”. “Nos merecemos un sistema electoral distinto, moderno y confiable”, concluyó.

Temas Gerónimo Vargas Aignasse
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Extraditaron a Fred Machado y será juzgado por presunto tráfico de drogas en Estados Unidos

Extraditaron a "Fred" Machado y será juzgado por presunto tráfico de drogas en Estados Unidos

“Entre Rosario de la Frontera y Tucumán se enfría la droga”

“Entre Rosario de la Frontera y Tucumán se enfría la droga”

Lo más popular
Tucumán y los payasos de un circo vacío
1

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
2

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
3

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
4

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo
5

Tres sospechosos continuarán presos por el crimen de Valeria Acevedo

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos
6

Yerba Buena: por una pérdida de gas en la avenida Solano Vera evacúan a los vecinos

Más Noticias
Piden que se fijen las multas en la capital a través de un registro de infractores de tránsito

Piden que se fijen las multas en la capital a través de un registro de infractores de tránsito

Bronca y resignación en Tucumán, en un nuevo día de paro de colectivos: “Todas las líneas son un desastre”

Bronca y resignación en Tucumán, en un nuevo día de paro de colectivos: “Todas las líneas son un desastre”

Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba de el rebe

Milei llegó a Nueva York para reunirse con empresarios y visitar la tumba de "el rebe"

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

Foro Argentina Andina: el RIGI despierta la inversión en el norte y abre puertas en Tucumán

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Comentarios