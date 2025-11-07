“Tucumán lidera el decomiso de drogas en el país”, aseguró Gerónimo Vargas Aignasse

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse celebró los resultados alcanzados por la política de seguridad en Tucumán y valoró el “compromiso del Gobierno provincial” en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. En una charla con LA GACETA, aseguró que los avances en la defederalización del delito de narcomenudeo y los controles en los accesos al territorio tucumano “están dando resultados concretos”.