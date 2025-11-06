Crisis en el transporte: "Los empresarios no quieren arreglar", advirtió el municipio capitalino

Funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y representantes de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor (Aetat) mantuvieron este jueces una reunión para ientar destrabar el paro de colectivos. Pero, el encuentro terminó sin acuerdo luego de que los empresarios rechazaran la propuesta y abandonaran la reunión.
La propuesta presentada por la Municipalidad incluía el adelanto del monto correspondiente a los atributos sociales de la SUBE del mes de octubre y la reliquidación del beneficio SUBEM (boleto gratuito para estudiantes) al 100%. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada de plano por los empresarios, quienes decidieron retirarse del edificio municipal.
Durante la reunión, los integrantes de Aetat manifestaron su disconformidad con el sistema actual y pidieron modificar el esquema de transporte a uno similar al que aplican provincias como Mendoza, Córdoba y Salta, donde se paga por kilómetro recorrido. Pese a ello, no presentaron formalmente un estudio de costos que permitiera un análisis técnico del pedido. También reconocieron haber solicitado $2.000 millones mensuales para afrontar las deudas de algunas empresas concesionarias del servicio.
“Esta historia ya la conocemos, la verdad que es una foto de una película que se repite, parece que está armado, premeditado; los empresarios no quieren arreglar, parece que buscan el conflicto acá en la capital para luego ir a resolverlo a nivel provincial”, expresó la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano.
Luego, explicó los alcances de la propuesta que acercaron en tiempo récord a los empresarios de transporte. “A las 12.05 ingresó la nota pidiendo dos cuestiones, que adelantemos los atributos de SUBE del mes de octubre, que lo vamos a estar adelantando en lo que tiene que ver con siete días, como ellos piden, nosotros accedimos a esto, y también pedían que vayamos a la liquidación del 100% del atributo de BEM, o sea, el boleto estudiantil municipal. Nosotros actualmente pagamos como la provincia el 53% y lo que ellos piden es un 100%. Nosotros concedemos esto, dijimos que podemos hacerlo a partir del mes de noviembre, yendo al 100% del pago del SUBEM. Con una condición, que dejen las suspensiones de los trabajadores para que UTA levante el reclamo”.
En este sentido, la funcionaria municipal señaló que “nuestro único objetivo es que la gente pueda viajar, pueda llegar a su trabajo, llegar al hospital, los chicos a la escuela”.
“Lo que notamos es que ellos lo que piden después no los satisface ¿Por qué? Porque esto está premeditado, está arreglado y los empresarios tienen otras intencionalidades detrás de esto y parece que no les importa. Intencionalidades de tener más dinero, de poder desestabilizar la ciudad y lo que a nosotros más nos preocupa es su intencionalidad de realmente jugar con la necesidad de la gente”, completó.
Al respecto también se expresó el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, quien apuntó contra la modalidad de los empresarios de transporte de circunscribir su reclamo solamente a la ciudad capital. “¿Por qué digo llamativamente se produce esto solamente en San Miguel de Tucumán y por qué nos afecta a nosotros? porque son cientos de miles los habitantes de San Miguel de Tucumán que no pueden tomar el servicio público municipal y que si lo hacen con otras líneas circulando por nuestros carriles exclusivos donde nosotros hicimos un esfuerzo económico muy muy grande y muy valorable también, no solamente con carriles exclusivos, sino también con más de 300 paradas que le pusimos y con la promesa de campaña que siempre lo que decimos se promete y se cumple como el hecho de que estén circulando las líneas de transporte de competencia, no solamente municipal, sino también provincial, por calles absolutamente asfaltadas”, reclamó el funcionario.
Al mismo tiempo, Nieva se refirió al rechazo de los representantes de Aetat a los pedidos que ellos mismos realizaron en horas del mediodía, solicitudes que fueron aceptadas en su totalidad por la Municipalidad: “Llamativamente dijeron que no, ustedes vieron, levantaron la voz, se retiraron prácticamente de esta reunión sin mediar palabra. por suerte sí se reconoció lo que antes se había negado el pedido de 2.000 millones so pena de paralizar el servicio y obviamente estamos viendo que sí lo hicieron y cumplieron la rajatabla esto ya sabemos que es el final de una película totalmente anunciada con un libreto con el que vienen los empresarios del transporte a hacernos un lockout en esta municipalidad de San Miguel de Tucumán que es llamativo también”.
Nueva instancia de diálogo
Este viernes a las 10, en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, funcionarios municipales participarán de una mesa de diálogo ampliada junto a los empresarios del transporte y los concejales integrantes de la Comisión de Transporte, con el objetivo de buscar una salida al conflicto que mantiene paralizado el servicio en la capital.