Crisis en el transporte: "Los empresarios no quieren arreglar", advirtió el municipio capitalino

Al respecto también se expresó el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, quien apuntó contra la modalidad de los empresarios de transporte de circunscribir su reclamo solamente a la ciudad capital. “¿Por qué digo llamativamente se produce esto solamente en San Miguel de Tucumán y por qué nos afecta a nosotros? porque son cientos de miles los habitantes de San Miguel de Tucumán que no pueden tomar el servicio público municipal y que si lo hacen con otras líneas circulando por nuestros carriles exclusivos donde nosotros hicimos un esfuerzo económico muy muy grande y muy valorable también, no solamente con carriles exclusivos, sino también con más de 300 paradas que le pusimos y con la promesa de campaña que siempre lo que decimos se promete y se cumple como el hecho de que estén circulando las líneas de transporte de competencia, no solamente municipal, sino también provincial, por calles absolutamente asfaltadas”, reclamó el funcionario.