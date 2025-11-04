Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026

La AYFN Academy (Asean Youth Friendship Network) abrió una convocatoria internacional de becas para participar del Winter Camp 2026, un programa cultural y educativo que combina viajes, aprendizaje y conexión global. Las becas permiten acceder a una experiencia de seis días y cinco noches en ciudades de Corea y Japón como Seúl, Osaka, Kioto o Nara, con actividades que van desde clases sobre cultura local hasta recorridos turísticos y encuentros con jóvenes líderes de distintos países.
AYFN ofrece dos tipos de ayuda económica. La beca Gold cubre el 100% del costo del programa (valorado en unos U$S 900) y suma un aporte para pasajes de hasta U$S 750. La beca Silver, en cambio, también exime del pago del programa, pero brinda un apoyo de hasta U$S 250 para el vuelo.
Ambas incluyen alojamiento compartido, comidas, transporte local, tours guiados, certificado oficial de participación y acompañamiento del equipo AYFN.
Requisitos para postularse
El programa está abierto a jóvenes de 17 a 40 años de cualquier nacionalidad. Se valora el interés por los viajes, la cultura y el liderazgo juvenil. Es necesario manejar el inglés, tener buena salud y poder participar del campamento durante las fechas estipuladas.
Quienes deseen postularse deben enviar los siguientes materiales:
- Currículum en formato Europass.
- Carta de motivación (250 palabras) explicando por qué quieren la beca.
- Ensayo breve (250 palabras) sobre empoderamiento juvenil (para Corea) o su visión sobre Japón (para el programa en ese país).
- Video de presentación de hasta dos minutos.
- Comprobante de compra del e-book “Beyond Borders: Embracing the Global Network”, un material digital que forma parte del proceso de postulación.
Para la beca de viaje a Corea del Sur, la postulación cierra el 20 de noviembre de 2025 en el enlace: ayfnhq.org/seeking-a-paid-travel-opportunity-to-south-korea/. Para la de Japón, la fecha límite es el 25 de noviembre de 2025 en ayfnhq.org/seeking-a-paid-travel-opportunity-to-japan/
Los resultados preliminares se anunciarán en diciembre, seguidos por entrevistas virtuales y la selección final de los becarios antes de fin de año.
Redes de jóvenes líderes
Desde AYFN destacan que el objetivo del Winter Camp es “crear redes de jóvenes líderes capaces de generar impacto social”. Además del componente académico, el programa incluye experiencias culturales como degustaciones de comida típica, visitas a templos históricos y actividades grupales con participantes de todo el mundo.
Quienes participaron en ediciones anteriores describen el viaje como un antes y un después en su vida personal y profesional. Para muchos, fue su primera incursión internacional y su primera inmersión real en una cultura completamente distinta.
En tiempos donde viajar parece un lujo, estas becas ofrecen una puerta de acceso al mundo, al intercambio y al aprendizaje. Una oportunidad para salir de la rutina, conocer nuevas perspectivas y descubrir que la juventud también puede ser protagonista del cambio global.