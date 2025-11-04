Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026

La AYFN Academy (Asean Youth Friendship Network) abrió una convocatoria internacional de becas para participar del Winter Camp 2026, un programa cultural y educativo que combina viajes, aprendizaje y conexión global. Las becas permiten acceder a una experiencia de seis días y cinco noches en ciudades de Corea y Japón como Seúl, Osaka, Kioto o Nara, con actividades que van desde clases sobre cultura local hasta recorridos turísticos y encuentros con jóvenes líderes de distintos países.