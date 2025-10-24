Secciones
Dónde queda y qué hacer en el pueblo del norte argentino elegido como la Mejor del Mundo este 2025

Esta localidad ubicada en Jujuy se destaca por la preservación de sus tradiciones, la gestión sustentable y el desarrollo comunitario.

Hace 1 Hs

Un pueblo del norte argentino fue distinguido con uno de los reconocimientos turísticos más importantes del planeta. Forjado a lo largo de los siglos sobre su impactante entorno natural, su tradición agrícola y sus raíces ancestrales, Maimará fue incluido entre los “mejores del mundo” según la edición 2025 de los premios Best Tourism Villages.

Organizado por ONU Turismo, este galardón se definió luego de un proceso de selección que abarcó a más de 270 candidatos de 65 países. La distinción se dio a conocer el 17 de octubre en la ciudad china de Huzhou. Además de Maimará —localidad de unos 3.500 habitantes situada en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy—, Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, también fue reconocida en esta edición.

Maimará: el tesoro jujeño elegido entre los mejores pueblos del mundo

Ubicado estratégicamente en el corazón de la Quebrada de Humahuaca (Patrimonio Mundial de la UNESCO), Maimará cautiva a visitantes de todo el mundo, no solo por su belleza escénica, sino por la profunda autenticidad de su vida rural.

Su principal atractivo visual es la imponente "Paleta del Pintor" , una espectacular formación geológica de cerros con laderas multicolores que parecen haber sido trazadas con un pincel. A sus pies, la vida del pueblo transcurre ligada al río Grande y a la Pachamama, manteniendo una fuerte tradición agrícola. 

En sus quintas fértiles se cultivan hortalizas, flores y vides, dando origen a la creciente producción de vinos de altura de la región. El turismo que allí se promueve es el rural y auténtico, invitando a los viajeros a experiencias de senderismo y conexión directa con el entorno.

Más allá del paisaje, lo que distingue a Maimará es la fuerza de sus tradiciones ancestrales y el compromiso de su comunidad con el desarrollo sostenible. El pueblo mantiene vivas celebraciones como la ofrenda a la Pachamama, el Carnaval Quebradeño y la fiesta de Santa Ana. 

Los habitantes, conocidos por su calidez y hospitalidad, involucran a las nuevas generaciones en la cosecha y las costumbres, sosteniendo un sentido de pertenencia colectivo que fue clave para obtener la prestigiosa distinción internacional.

El galardón de ONU Turismo, logrado tras competir con más de 270 candidatos de 65 países, valida el esfuerzo de Maimará por proteger su patrimonio único y gestionar un turismo responsable. Este logro no solo le otorga al pueblo una promoción internacional sin precedentes, sino que también reafirma a Jujuy y a Argentina como líderes en el turismo rural sostenible a nivel mundial, invitando a descubrir la magia pura de la Quebrada.

