Dónde queda y qué hacer en el pueblo del norte argentino elegido como la Mejor del Mundo este 2025

Organizado por ONU Turismo, este galardón se definió luego de un proceso de selección que abarcó a más de 270 candidatos de 65 países. La distinción se dio a conocer el 17 de octubre en la ciudad china de Huzhou. Además de Maimará —localidad de unos 3.500 habitantes situada en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy—, Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, también fue reconocida en esta edición.