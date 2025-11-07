Vacaciones y Carnaval 2026: cuánto cuestan hoy los pasajes para ir a Tilcara en febrero

Aunque cada vez más ciudades son escenario del Carnaval, la experiencia plena se vive en los cerros jujeños. Cada año miles de personas del norte y de todo el país se reúnen en Tilcara y Purmamarca para vivir las fiestas de los colores. Aunque viajar desde Tucumán hasta Jujuy no es demasiado caro, quienes quieran participar del Carnaval 2026 ya pueden empezar a planificar sus vacaciones.
Carnaval suele ser el primer fin de semana largo de cada año y en 2026 no habrá excepción. El Carnaval será el lunes 16 y martes 17 de febrero. Las familias podrán disfrutar de un descanso extendido y los viajeros podrán aprovechar el fin de semana anterior a los feriados de Carnaval para tener unas mini vacaciones en Jujuy.
¿Cuánto cuestan los pasajes a Tilcara en Carnaval?
Tilcara se encuentra en el centro-este de Jujuy, a poco más de 415 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Llegar hasta allí puede tomar entre cinco y seis horas de viaje, según en qué se haga el traslado. Hoy, las principales plataformas de búsqueda de pasajes –como Plataforma 10 y Central de Pasajes– ya muestran disponibilidad de tickets para ese fin de semana de Carnaval.
Lo ideal para aprovechar el fin de semana completo es llegar, al menos, un día antes. El fin de semana extra largo empezará el viernes 13 por lo que se espera que esa sea la época más fuerte para el turismo en la región. Por eso, es una buena idea llegar el mismo viernes por la mañana a Tilcara.
Central de Pasajes y Plataforma 10 ofrecen un traslado en un coche semicama de Andesmar a $36.300 por persona. El colectivo parte minutos después de la medianoche de la Terminal de Tucumán y llega a Tilcara a las 8.15, un viaje mucho más extenso de lo que podría hacerse en vehículo particular. El costo para ir y volver el martes 18, sería de $72.600.
También hay una opción en coche cama sin servicio a $47.200 por persona con los mismos horarios que en el presupuesto anterior. A 7 de noviembre, también se ofrece un pasaje para regresar el 18 de febrero a $18.150.
El traslado en vehículo particular tiene otros costos. Además, se puede compartir un auto entre varias personas, así como también los gastos. Viajar en un naftero estándar hasta Tilcara representa un consumo de 43 litros, aproximadamente; 86 para ir y volver. El costo total en auto –ida y vuelta– sería de $126.500. Si viajaran cuatro personas, el costo sería de $31.625, el precio solo de un pasaje de ida en colectivo.