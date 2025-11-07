Apple podría compensar con U$S 2000 millones a sus clientes por abuso de mercado

Una sentencia judicial puso en aprietos al gigante tecnológico de la manzana mordida, que por algunas prácticas "excesivas e injustas" tendría el deber de compensar a cada uno de sus usuarios. Apple perdió contra la demanda colectiva en nombre de 36 millones de usuarios del Reino Unido, lo que podría costarle hasta unos U$S 2.000 millones de indemnización para sus usuarios.
Tras una demanda histórica contra la empresa tecnológica estadounidense, el Tribunal de Apelación de la Competencia (CAT) de Londres dictaminó que Apple "abusó de su posición dominante, cobrando "precios excesivos e injustos en forma de comisión a los desarrolladores". Los usuarios de iPhone y iPad habrían pagado montos superiores por las aplicaciones, suscripciones y al comprar contenido digital dentro de las plataformas de la App Store.
“Una victoria histórica”
Los sobreprecios se manifestaron en comisiones del 30% que comprenden tanto las ventas de aplicaciones como los pagos al interior de ellas. El Tribunal advirtió que el gigante tecnológico había bloqueado la competencia entre 2015 y 2020, a la vez que había cobrado comisiones abusivas.
Los abogados de la Dra. Rachael Kent, la académica que presentó la demanda, afirmaron que Apple obtuvo "beneficios exorbitantes" al excluir toda la competencia en la distribución de aplicaciones y compras dentro de las aplicaciones. El reclamo se presentó bajo el régimen de acción colectiva, el primero del Reino Unido.
La Dra Knet calificó la decisión del Tribunal como una "victoria histórica, no solo para los usuarios de la App Store, sino para cualquiera que alguna vez se haya sentido impotente frente a un gigante tecnológico global".
Una disculpa costosa
El caso está valorado en unos 1.500 millones de libras (unos U$S 2.000) y el mes que viene se celebrará una audiencia para determinar los daños y perjuicios por las compras realizadas durante los últimos 10 años. La sentencia podría suponer una compensación para los 36 millones de usuarios que hicieron la demanda.
La negativa de Apple frente al fallo
Apple sin embargo discrepó enérgicamente con el fallo y advirtió que apelaría en la próxima instancia. La empresa sostiene que dado que la comisión solo se cobra por la venta de aplicaciones de pago y por las compras dentro de la aplicación, el 85% de las aplicaciones en la App Store no pagan ninguna comisión.
Según la empresa, la App Store había beneficiado a empresas y consumidores de todo el Reino Unido y había creado un mercado dinámico donde los desarrolladores compiten y los usuarios pueden elegir entre millones de aplicaciones innovadoras.
"Esta decisión pasa por alto cómo la App Store ayuda a los desarrolladores a tener éxito y ofrece a los consumidores un lugar seguro y confiable para descubrir aplicaciones y realizar pagos de forma segura", dijo Apple.
Añadió: "La App Store se enfrenta a una fuerte competencia de muchas otras plataformas, a menudo con muchas menos protecciones de privacidad y seguridad".