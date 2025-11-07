Apple podría compensar con U$S 2000 millones a sus clientes por abuso de mercado

Una sentencia judicial puso en aprietos al gigante tecnológico de la manzana mordida, que por algunas prácticas "excesivas e injustas" tendría el deber de compensar a cada uno de sus usuarios. Apple perdió contra la demanda colectiva en nombre de 36 millones de usuarios del Reino Unido, lo que podría costarle hasta unos U$S 2.000 millones de indemnización para sus usuarios.