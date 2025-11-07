Secciones
Día de San Ernesto: la oración para pedirle fortaleza y valentía este 7 de noviembre

Fue una figura de la Iglesia que atendió a los que más lo necesitaban y apostó por la educación.

Hace 3 Hs

El santoral católico está marcado por un calendario lleno de efemérides en noviembre. El 7 de noviembre se honra a tres santos, entre los que resalta la figura de San Ernesto, un monje recordado por su caridad y bondad, y por la determinación y firmeza con que encaró sus misiones. 

Además de San Ernesto, este día se conmemora a dos obispos europeos: San Herculano de Perugia, de origen italiano, que fue decapitado por orden de Totila, el rey godo; y San Engelberto de Colonia, un obispo alemán que murió asesinado por su defensa de la justicia y la libertad.

Quién fue San Ernesto

Nacido en Ratisbona, Alemania, en el siglo XI, San Ernesto se educó en la abadía de San Emmeram antes de convertirse en monje. Ejerció el cargo de abad durante 25 años en la abadía de Zwiefalten, dedicándose con fervor al servicio de los más pobres y humildes. 

Se le reconoce como un defensor de la austeridad y la disciplina entre su comunidad de monjes, y por su esfuerzo en elevar la formación espiritual y la educación de todos los que lo rodeaban. En 1146, se unió a la Segunda Cruzada, partiendo con estas palabras: "la muerte a la que estoy destinado importa poco, pues me permite sufrir por el amor a Cristo". 

Trágicamente, no logró alcanzar Jerusalén: fue capturado por musulmanes y, según la leyenda, llevado hasta La Meca. A pesar de la tortura y los intentos por hacerlo renunciar a su fe, San Ernesto se mantuvo firme hasta su asesinato en 1148.

Cómo es la oración a San Ernesto para pedir fuerzas

Dios Todopoderoso, te pedimos por intercesión del santo abad mártir Ernesto que, así como él, dejándolo todo, te siguió y sin temor predicó tu nombre, del mismo modo sepamos anunciar tu reino con la fuerza de tu gracia y la valentía que infundiste a tus mártires. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

