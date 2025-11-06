¿Qué santos se celebran el 6 de noviembre?

San Severo de Barcelona, mártir y símbolo de fe

San Severo fue elegido obispo durante las persecuciones del emperador Diocleciano en la provincia romana de Tarraconense, lo que ahora corresponde a la región de Cataluña. La leyenda cuenta que durante las persecuciones arrianas fue capturado junto a otros sacerdotes en San Cugat del Vallés y martirizado de forma brutal. Su sacrificio, al ser asesinado con un clavo en la cabeza, lo convirtió en símbolo de la resistencia cristiana y mártir venerado en la región.