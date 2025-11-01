Día de Todos los Santos: ¿por qué se celebra el 1° de noviembre?

Esta fecha tiene lugar luego de la Noche de Brujas, una fiesta laica, mientras que esta ocasión está avalada por la Iglesia Católica. Su génesis no está del todo clara, ya que en un principio se celebraba el 13 de mayo. De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, el papa Bonifacio habría iniciado formalmente lo que más tarde se conocería como el Día de Todos los Santos el 13 de mayo en el año 609, cuando dedicó el Panteón de Roma como iglesia en honor a la Virgen María y a todos los mártires.