El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

Pasadas las 20.30 de este jueves, un enigmático cartel subido a la cuenta de X por el equipo Alpine de F-1 disparó una verdadera efervescencia entre los fanáticos argentinos de la categoría y de Franco Colapinto. Todo se dio en el marco del Gran Premio de Brasil, que ya calienta motores en el autódromo de Interlagos, San Pablo, y que se extenderá entre este viernes y el domingo.