El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

Pasadas las 20.30 de este jueves, un enigmático cartel subido a la cuenta de X por el equipo Alpine de F-1 disparó una verdadera efervescencia entre los fanáticos argentinos de la categoría y de Franco Colapinto. Todo se dio en el marco del Gran Premio de Brasil, que ya calienta motores en el autódromo de Interlagos, San Pablo, y que se extenderá entre este viernes y el domingo.
Bajo la frase “ya has hecho los cálculos”, prensa de Alpine puso los números 07, 11 y 25, que en principio parece remitir a la fecha de este viernes. Pero al estar encolumnados como si se tratara de una suma, aparecieron las interpretaciones y los comentarios. En efecto, de ser una suma, la cuenta da 43, justamente el número que acompaña el piloto bonaerense.
En los minutos siguientes al posteo, se multiplicaron los comentarios, memes y mensajes cargados de expectativa y ansiedad. ¿Será este un hábil juego mediático para adelantar que este viernes 7 de noviembre se producirá finalmente la confirmación del equipo francés sobre que Colapinto será nomás el piloto N°2 de la escudería en 2026?
Más especulaciones
Hay quienes en las redes incluso aventuraron la posibilidad de que el anuncio se dé a las 10.43, hora de San Pablo (la misma de nuestro país), para confirmar la formación del equipo para 2026. Lo del 10, porque ese es el número del dorsal que usa el compañero francés de Franco, Pierre Gasly. Y lo del 43, ya se sabe.
Lo cierto es que esta curiosa situación puso en vilo a los fanáticos, que de una vez por todas quieren que se confirme la presencia de Colapinto en la próxima temporada, en la que Alpine presentará un nuevo chasis, con motores Mercedes.
Mientras tanto, no habrá que perder de vista que este viernes comienza la acción en San Pablo. Lo hará con una práctica libre desde las 11.30 y la clasificación para el Sprint, prevista a partir de las 15.30.
Se dé o no, el enigmático 07-11-25 del posteo produjo un revuelo y disparó la adrenalina de los fanáticos.