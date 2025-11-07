Secciones
DeportesMotores

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

El equipo francés agitó las redes con un mensaje en clave y los fanáticos no tardaron en relacionarlo con el piloto bonaerense. ¿Se viene la gran noticia desde Brasil?

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto
Carlos Werner
Por Carlos Werner 07 Noviembre 2025

Pasadas las 20.30 de este jueves, un enigmático cartel subido a la cuenta de X por el equipo Alpine de F-1 disparó una verdadera efervescencia entre los fanáticos argentinos de la categoría y de Franco Colapinto. Todo se dio en el marco del Gran Premio de Brasil, que ya calienta motores en el autódromo de Interlagos, San Pablo, y que se extenderá entre este viernes y el domingo.

Bajo la frase “ya has hecho los cálculos”, prensa de Alpine puso los números 07, 11 y 25, que en principio parece remitir a la fecha de este viernes. Pero al estar encolumnados como si se tratara de una suma, aparecieron las interpretaciones y los comentarios. En efecto, de ser una suma, la cuenta da 43, justamente el número que acompaña el piloto bonaerense.

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

En los minutos siguientes al posteo, se multiplicaron los comentarios, memes y mensajes cargados de expectativa y ansiedad. ¿Será este un hábil juego mediático para adelantar que este viernes 7 de noviembre se producirá finalmente la confirmación del equipo francés sobre que Colapinto será nomás el piloto N°2 de la escudería en 2026?

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

Más especulaciones

Hay quienes en las redes incluso aventuraron la posibilidad de que el anuncio se dé a las 10.43, hora de San Pablo (la misma de nuestro país), para confirmar la formación del equipo para 2026. Lo del 10, porque ese es el número del dorsal que usa el compañero francés de Franco, Pierre Gasly. Y lo del 43, ya se sabe.

Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Lo cierto es que esta curiosa situación puso en vilo a los fanáticos, que de una vez por todas quieren que se confirme la presencia de Colapinto en la próxima temporada, en la que Alpine presentará un nuevo chasis, con motores Mercedes.

El enigma 07-11-25: Alpine pone en vilo a los seguidores de Colapinto

Mientras tanto, no habrá que perder de vista que este viernes comienza la acción en San Pablo. Lo hará con una práctica libre desde las 11.30 y la clasificación para el Sprint, prevista a partir de las 15.30.

Se dé o no, el enigmático 07-11-25 del posteo produjo un revuelo y disparó la adrenalina de los fanáticos.

Temas BrasilFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que tendría una relación con Franco Colapinto

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que tendría una relación con Franco Colapinto

¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

Lo más popular
Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo
1

Con la presencia de 50 vehículos y más de 500 participantes, BMW Group Argentina celebró su exitoso BMW Experience en el Autódromo

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina
2

El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio
3

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán
4

De Tomorrowland a Tucumán: el DJ que combina meditación, arte y tecnología para pasar música llega a Tucumán

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer
5

Juana Viale presenta en Tucumán una obra que habla de sus homónimas históricas: “Estas Juanas allanaron el camino para que hoy las mujeres podamos decir, pensar y hacer"

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate
6

Se reactivó la discusión por la reforma política: cuáles son los principales ejes en debate

Más Noticias
Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Los árbitros de la fecha 15 del Clausura: Ramírez, confirmado para el superclásico, y un VAR polémico en Atlético-Godoy Cruz

Los árbitros de la fecha 15 del Clausura: Ramírez, confirmado para el superclásico, y un VAR polémico en Atlético-Godoy Cruz

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Comentarios