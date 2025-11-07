Tucumán y los payasos de un circo vacío

Durante los últimos años de la presidencia de Alberto Fernández (y de la gobernación de Juan Manzur en Tucumán) se solía recurrir a la figura del divorcio para describir la relación entre la política y la sociedad. Es decir, mientras el microclima de los dirigentes se movía y se tensionaba por determinados temas, las preocupaciones y las urgencias de los ciudadanos pasaban por lugares muy diferentes. Inclusive, el periodista Carlos Pagni usaba una alegoría muy interesante para graficar esta relación: decía que la política se había convertido en un circo vacío, en el que los dirigentes ejecutaban un número ante el auditorio desierto, que había sido abandonado por un público que no se sentía representado ni atraído por nada lo que ocurría allí. En esta circularidad de la historia argentina que suele ser tan borgeana, hoy todo parece indicar que estamos frente a un nuevo divorcio, que todo ha vuelto a empezar. O, en realidad, que aquella función vacía nunca terminó.