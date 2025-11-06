Solana Sierra impuso jerarquía y avanzó a cuartos de final en el WTA 125 Tucumán

Solana Sierra volvió a mostrar por qué es la principal carta del tenis femenino argentino. En los octavos de final del WTA 125 Tucumán Open, la jugadora marplatense venció a Carla Markus por un contundente 6-3 y 6-1, y selló su pase a los cuartos de final del torneo que reúne a figuras de más de 20 países.
El duelo tuvo momentos intensos, pero Sierra impuso su jerarquía desde el primer set: conectó dos aces, aprovechó el 67% de los puntos ganados con su primer servicio y quebró en siete oportunidades, frente a solo tres de su rival. Su consistencia desde el fondo y la capacidad para sostener la presión en los games largos marcaron la diferencia ante una Markus que venía siendo una de las revelaciones del torneo.
“Creo que no arranque tan agresiva, y eso me faltó en el primer set. Subí bastante el nivel en comparación con el primer partido”, dijo.
Durante la mitad del partido, Sierra necesitó asistencia médica y luego de unos minutos regresó al juego. “Me voy a recuperar entre hoy y mañana, pero no es nada grave”, dijo.
El segundo set fue una muestra de autoridad. Sierra ajustó el saque, redujo los errores no forzados y se adueñó de los peloteos largos. Markus, de apenas 19 años, mostró destellos de talento pero no pudo sostener el ritmo frente a una rival más experimentada.
Con esta victoria, Sierra se metió entre las ocho mejores del WTA 125 Tucumán, un certamen histórico para la provincia y clave en el crecimiento del tenis femenino nacional. En la siguiente instancia buscará seguir su camino hacia las instancias decisivas, reafirmando su condición de referente de la nueva generación argentina.