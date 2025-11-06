Solana Sierra impuso jerarquía y avanzó a cuartos de final en el WTA 125 Tucumán

El duelo tuvo momentos intensos, pero Sierra impuso su jerarquía desde el primer set: conectó dos aces, aprovechó el 67% de los puntos ganados con su primer servicio y quebró en siete oportunidades, frente a solo tres de su rival. Su consistencia desde el fondo y la capacidad para sostener la presión en los games largos marcaron la diferencia ante una Markus que venía siendo una de las revelaciones del torneo.