Mercedes Paz, sobre el WTA 125: “Lo que está pasando en Tucumán era impensado hace cinco años”

Desde el punto de vista deportivo, no dudó en señalar a Carla Markus como la gran revelación, quien enfrentará a Solana Sierra en octavos de final. “La sensación del torneo viene siendo ‘Carlita’ Markus. Hace seis días no estaba en el cuadro y, por el movimiento de las listas, llegó con wild card a la qualy y ya lleva 24 puntos. Eso significa una mejora del 20% en su ranking. Es una mejora increíble, y sin jugar la segunda ronda. Habla de la posibilidad que tienen de crecer cuando juegan en casa”.