Secciones
Política

Alejandro Molinuevo aseguró que no se irá a La Libertad Avanza

El intendente de Concepción se fotografío con Catalán y mencionó la intención de “constituir una alianza seria”, pero respetando la identidad partidaria de cada uno.

Alejandro Molinuevo aseguró que no se irá a La Libertad Avanza
Hace 1 Hs

La fotografía que compartieron el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, generó ruido en el mundillo político. Ocurre que la imagen surgió luego de las elecciones legislativas que le fueron favorables al mileísmo, como principal fuerza opositora de la provincia, y que dejaron desdibujado al diputado saliente Roberto Sánchez, ex jefe municipal de la “Perla del Sur”.

“Coincidimos en la importancia de trabajar juntos para transformar Tucumán”, publicó el ex ministro del Interior de la Nación. Y agregó que la provincia “necesita dirigentes con visión y compromiso, dispuestos a dejar atrás la vieja política y trabajar por un cambio real”.

Lisandro Catalán recibió a “Caco” Molinuevo y acordaron trabajar en conjunto por Tucumán

Lisandro Catalán recibió a “Caco” Molinuevo y acordaron trabajar en conjunto por Tucumán

Molinuevo, por su parte, hizo una publicación mucho más desarrollada en sus cuentas de redes sociales. Mencionó que fue una reunión cargada de diálogo. “Coincidimos en muchos puntos sobre la difícil realidad que atraviesa nuestra provincia. Nos sentamos a analizar la situación actual y, lo más importante, a coordinar una agenda de trabajo, respetando la identidad partidaria de cada uno, con vistas a ser una competitiva fuerza opositora en Tucumán, luego de años de estancamiento”, publicó.

“Una buena lectura de los resultados electorales, donde nuestro espacio ganó en Concepción, es fundamental para fortalecer la oposición, constituir una alianza seria, responsable y comprometida con la gente, demostrando que, más allá de las estructuras partidarias, hay dirigentes con ganas de impulsar cambios reales y perdurables en el tiempo”, desarrolló el jefe municipal.

Molinuevo, cuya hermana Soledad salió electa diputada por LLA, dijo que Catalán le transmitió su visión de que Tucumán necesita “dirigentes con visión y compromiso, adaptados a los cambios que el electorado reclama”. Y concluyó: “comparto plenamente ese espíritu de mutua colaboración, para trabajar fuerte y unidos, respetando cada uno su espacio. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, y con pie firme”.

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

En diálogo con LA GACETA, Molinuevo reconoció que la foto que compartió Catalán en sus redes despertó todo tipo de comentarios y suspicacias, principalmente de que se estaba por afiliar a LLA. Sin embargo, aseguró que no es así. “No es real, no me pidió eso”, dijo. Insistió telefónicamente con que se habló de trabajar juntos por la provincia, como oposición, pero conservando cada uno su identidad.

No es la primera vez que Molinuevo se muestra este año con Catalán, con quien mantiene una amistad. En junio, el propio intendente compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con Catalán. Además, en diciembre de 2024, el presidente de LLA en la provincia contó que se reunió con Molinuevo en Bella Vista, cuando la intendenta Paula Quiles y Sebastián Salazar se habían sumado al espacio libertario.

Temas TucumánBuenos AiresAlejandro MolinuevoLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir
3

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes
4

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
5

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”
6

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Más Noticias
Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Conflicto en el transporte público: “Hay colectivos vacíos en hora pico y nadie controla las motos por aplicación”

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Cristina Fernández de Kirchner cuestiona el inicio del juicio por la causa Cuadernos: Otro Show Judicial con Calendario Político

Cristina Fernández de Kirchner cuestiona el inicio del juicio por la causa Cuadernos: "Otro Show Judicial con Calendario Político"

El dueño de la Línea 8 defendió su decisión de mantener el servicio: “No podemos seguir tolerando el patoterismo sindical”

El dueño de la Línea 8 defendió su decisión de mantener el servicio: “No podemos seguir tolerando el patoterismo sindical”

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Comentarios