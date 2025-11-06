Alejandro Molinuevo aseguró que no se irá a La Libertad Avanza

Molinuevo, por su parte, hizo una publicación mucho más desarrollada en sus cuentas de redes sociales. Mencionó que fue una reunión cargada de diálogo. “Coincidimos en muchos puntos sobre la difícil realidad que atraviesa nuestra provincia. Nos sentamos a analizar la situación actual y, lo más importante, a coordinar una agenda de trabajo, respetando la identidad partidaria de cada uno, con vistas a ser una competitiva fuerza opositora en Tucumán, luego de años de estancamiento”, publicó.