Cristina Fernández de Kirchner cuestiona el inicio del juicio por la causa Cuadernos: "Otro Show Judicial con Calendario Político"

La líder del PJ apuntó directamente a la temporalidad del inicio del juicio, afirmando que el circo judicial "no tiene calendario judicial: tiene calendario político". La ex jefa de Estado sostuvo que la "operación cuadernos truchos" fue mantenida "en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta". Y ahora, arranca "justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste". De esta forma, la ex presidenta vincula el inicio del proceso con la necesidad del gobierno de desviar la atención de las medidas económicas que están impactando negativamente en la ciudadanía.