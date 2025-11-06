Cristina Fernández de Kirchner cuestiona el inicio del juicio por la causa Cuadernos: "Otro Show Judicial con Calendario Político"

Cristina Fernández de Kirchner reapareció en redes sociales para sentar su postura sobre el juicio por la causa Cuadernos, que empieza hoy. Sobre el proceso judicial que la tiene en la mira como la principal responsable de una asociación ilícita, junto a otros ex funcionarios y empresarios, la ex titular del Poder Ejecutivo Nacional aseguró que se trata de "otro show judicial en Comodoro Py".
En su descargo, la exvicepresidenta no solo desestimó la validez del proceso, sino que lo ubicó dentro de una estrategia de persecución política. "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", sentenció la dirigente peronista, sugiriendo que el objetivo es neutralizar su figura y desviar el foco del debate público actual.
La líder del PJ apuntó directamente a la temporalidad del inicio del juicio, afirmando que el circo judicial "no tiene calendario judicial: tiene calendario político". La ex jefa de Estado sostuvo que la "operación cuadernos truchos" fue mantenida "en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta". Y ahora, arranca "justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste". De esta forma, la ex presidenta vincula el inicio del proceso con la necesidad del gobierno de desviar la atención de las medidas económicas que están impactando negativamente en la ciudadanía.
En el centro de su crítica, Fernández de Kirchner apuntó a la dudosa legalidad de las pruebas y de los testimonios clave de la causa. Calificó el expediente como un "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces" y a los colaboradores como "arrepentidos" a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’". Para darle sustento a su argumento, la ex presidenta citó textualmente las palabras del actual Ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018, como abogado defensor, advirtió sobre la presión judicial: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso".
A pesar de la embestida judicial, la dirigente aseguró no tener temor y se mostró desafiante respecto al futuro: "No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar".