Secciones
Política

Cristina Fernández de Kirchner cuestiona el inicio del juicio por la causa Cuadernos: "Otro Show Judicial con Calendario Político"

La ex presidenta reapareció en redes sociales con una fuerte publicación a raíz del juicio oral que inicia hoy.

Cristina Kirchner en el balcón, del domicilio donde cumple arresto domiciliario Cristina Kirchner en el balcón, del domicilio donde cumple arresto domiciliario
Hace 41 Min

Cristina Fernández de Kirchner reapareció en redes sociales para sentar su postura sobre el juicio por la causa Cuadernos, que empieza hoy. Sobre el proceso judicial que la tiene en la mira como la principal responsable de una asociación ilícita, junto a otros ex funcionarios y empresarios, la ex titular del Poder Ejecutivo Nacional aseguró que se trata de "otro show judicial en Comodoro Py".

En su descargo, la exvicepresidenta no solo desestimó la validez del proceso, sino que lo ubicó dentro de una estrategia de persecución política. "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", sentenció la dirigente peronista, sugiriendo que el objetivo es neutralizar su figura y desviar el foco del debate público actual.

La líder del PJ apuntó directamente a la temporalidad del inicio del juicio, afirmando que el circo judicial "no tiene calendario judicial: tiene calendario político". La ex jefa de Estado sostuvo que la "operación cuadernos truchos" fue mantenida "en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta". Y ahora, arranca "justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste". De esta forma, la ex presidenta vincula el inicio del proceso con la necesidad del gobierno de desviar la atención de las medidas económicas que están impactando negativamente en la ciudadanía.

En el centro de su crítica, Fernández de Kirchner apuntó a la dudosa legalidad de las pruebas y de los testimonios clave de la causa. Calificó el expediente como un "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces" y a los colaboradores como "arrepentidos" a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’". Para darle sustento a su argumento, la ex presidenta citó textualmente las palabras del actual Ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018, como abogado defensor, advirtió sobre la presión judicial: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso".

A pesar de la embestida judicial, la dirigente aseguró no tener temor y se mostró desafiante respecto al futuro: "No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar".

Temas Cristina Fernández de Kirchner
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
6

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Más Noticias
Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: ¿cómo te movilizás hoy?

Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: ¿cómo te movilizás hoy?

Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

El Presupuesto de San Miguel de Tucumán llega a $349.000 millones

El Presupuesto de San Miguel de Tucumán llega a $349.000 millones

Comentarios