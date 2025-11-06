La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La medida fue duramente cuestionada. El constitucionalista Mariano Bär, a consultas de LA GACETA, advirtió que lo que resolvió Taboada “es una aberración jurídica y atenta contra principios básicos de la democracia y del sistema constitucional y convencional argentino”. “El artículo 14 y el artículo 32 de la Constitución Nacional establecen criterios de amplitud en la difusión de ideas y de la libertad de prensa. Lo mismo hace el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en nuestro sistema jurídico tiene jerarquía constitucional”, agregó. Y explicó que “esta especie de mordaza y censura previa se vuelve mucho más grave al tratarse de una censura tendiente a que no se opine sobre funcionarios públicos del Poder Judicial”. Bär indicó que “los funcionarios públicos y especialmente los funcionarios del Poder Judicial tienen el deber de rendición de cuentas no solamente patrimonial sino también de su labor como funcionarios representantes de la sociedad y fundamentalmente están sujetos a crítica, a crítica de la población y a crítica de los medios de comunicación justamente para que la población luego pueda hacer su propia evaluación sobre el funcionamiento y los resultados que dan determinadas personas en determinados lugares públicos”. “Impedir eso es un acto de censura, es un acto antidemocrático, es un acto antirepublicano”, remarcó. El constitucionalista concluyó que “la Corte Suprema tiene establecido muy en claro cuáles son los estándares que deben cumplirse para que la crítica sea crítica y mientras no exista real malicia en los dichos y no vaya más allá de opiniones objetivas sobre el actuar de los funcionarios, no hay ningún tipo de posibilidad de que el Poder Judicial censure medios de comunicación para que se evite hablar de sí mismos. Que es lo que agrava aún más la situación en Tucumán”.