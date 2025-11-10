Secciones
Jaldo, sobre la cautelar que afecta a los medios de comunicación: “Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”

El gobernador se refirió a la medida dictada por el Ministerio Público Fiscal y remarcó que las decisiones judiciales deben acatarse, aunque no se compartan. Destacó el rol de la prensa y el valor de la crítica en democracia.

Hace 32 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó la medida cautelar que impuso el Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación y sostuvo que corresponde respetar las decisiones del Poder Judicial.

“Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”, expresó el mandatario provincial.

Consultado sobre el alcance de la medida, señaló: “yo lo que sé es que es una medida judicial y que, nos guste o no nos guste, hay que respetarla. Y hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”.

El gobernador destacó la importancia del rol de la prensa y de la crítica en el sistema democrático. “Por supuesto, todos pueden criticar. Si estamos en democracia, todos podemos opinar”, afirmó.

Jaldo reiteró su posición sobre el respeto a la institucionalidad y a las resoluciones judiciales. “Estamos hablando de respetar los fallos de la justicia. Gusten o no gusten, los tenés que respetar. Luego, contratás a un abogado, hacés un planteo judicial y tratás de revertirlo en el ámbito de la justicia. Así funcionan los poderes del Estado”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la independencia judicial debe respetarse en todo momento. “A la justicia no solo se la respeta cuando salen fallos a favor, y cuando salen fallos en contra se la critica o se la cuestiona. A los poderes hay que respetarlos en todo momento. Lo que no quiere decir que el poder tenga la razón, sí quiere decir que hay alternativas judiciales para poder revertir las medidas, pero todo dentro del ámbito judicial”, agregó.

Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso con los principios democráticos. “Yo, por lo menos, como hombre de la democracia, lo que decida la justicia federal, lo acato; lo que decida la justicia provincial, lo acato. Y si no me gusta, me busco un buen abogado, hago un planteo y la trato de revertir dentro del ámbito judicial”, concluyó.

