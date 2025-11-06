Secciones
El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y quedó a un paso de perforar los 600 puntos

El índice que elabora JP Morgan anotó un retroceso de 34 puntos básicos.

El riesgo país cayó a su nivel más bajo en nueve meses y quedó a un paso de perforar los 600 puntos. El índice, que elabora JP Morgan, se ubicó en los 621 puntos básicos impulsado por la recuperación de los bonos soberanos tras el triunfo electoral de la administración de Javier Milei

Esta buena performance volvió a impulsar la caída del índice que retrocedió 34 puntos y se ubicó apenas 61 unidades por encima del piso histórico registrado durante la gestión libertaria, cuando en enero de 2025 el riesgo país tocó los 560 puntos básicos.

El riesgo país mide la probabilidad de que una nación incumpla con sus compromisos de pago ante los acreedores internacionales. Representa la percepción de incertidumbre para quienes invierten en ese mercado y se calcula a partir de la brecha entre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo, y los títulos soberanos argentinos, consignó Infobae. 

De acuerdo con fuentes consultadas, la variable debería mantenerse por debajo de los 500 puntos básicos de manera sostenida para que la Argentina logre recuperar el acceso al crédito externo a tasas competitivas, un canal que se cerró a comienzos de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según analistas del mercado, el cambio en el humor de los inversores se consolidó tras la victoria electoral del oficialismo y la proyección de mayor gobernabilidad en el Congreso, lo que abre nuevas perspectivas para avanzar con reformas económicas.

Además, la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local -por unos U$S2.100 millones antes de los comicios legislativos- y el anuncio de un swap por U$S20.000 millones contribuyeron a reducir la inestabilidad y la percepción de riesgo en el corto plazo.

