El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y quedó a un paso de perforar los 600 puntos

El riesgo país mide la probabilidad de que una nación incumpla con sus compromisos de pago ante los acreedores internacionales. Representa la percepción de incertidumbre para quienes invierten en ese mercado y se calcula a partir de la brecha entre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo, y los títulos soberanos argentinos, consignó Infobae.