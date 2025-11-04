Las acciones argentinas en Wall Street bajan hasta 4%: qué pasa con el dólar y el riesgo país

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban en baja este martes. Mientras, los bonos en el exterior registraban caídas de hasta 1,5%.
El dólar oficial bajó $15 y cerró a $1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El tipo de cambio mayorista, por su parte, finalizó el día a $1454, $28 menos que en la rueda previa. Hoy, el techo del esquema de bandas se encontraba en $1498,01.
En la bolsa de Nueva York, las pérdidas de los papeles locales estaban encabezadas por Irsa (4,1%), Tenaris (2,7%), Globant (2,7%) y Transportadora Gas del Sur (2,1%).
Por su parte, el riesgo país se ubicaba en 655 puntos básicos. El indicador que mide la confianza de los inversores acumula un alza de 3,2% en lo que va del año.
Los dólares financieros anotaban caídas de hasta 0,6%. El MEP se negociaba a $1495,58 y el contado con liquidación (CCL) a $1512,27.
Desde Outlier, consideraron que el nerviosismo en el mercado podría volver en el corto plazo si “se demoran en la práctica las correcciones y avances pendientes en el frente monetario cambiario”.
A nivel local, el índice S&P Merval operaba también en terreno negativo. Medido en pesos cedía 0,3%. En cambio, ganaba 0,3% en dólares.
La caída de los papeles argentinos se da en el contexto de un mal día para los mercados globales. En los mercados europeos también se registraron números rojos: España cayó 0,19%; Alemania 0,6%; Francia 0,6% y Londres 0,05%.
En tanto, los principales índices de Wall Street anotaban caídas mayores a 1%. El Dow Jones perdía 0,6%; el S&P 500 retrocedía 1,1%; y el Nasdaq se contraía 1,9%.
El Gobierno afronta un nuevo vencimiento por $7 billones
El Gobierno saldrá este miércoles 5 al mercado para refinanciar vencimientos en torno a $7 billones, tras canjear $3 billones que estaban en manos del sector público.
Será la primera licitación que afrontará el flamante secretario de Finanzas, Alejandro Lew, que reemplaza al ahora canciller Pablo Quirno.
La semana pasada, el Gobierno liberó casi $5 billones. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación (del 29 de octubre) adjudicó $6,867 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $7,843 billones”, informaron en un comunicado.
De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Finanzas en esa ocasión, el detalle de la colocación fue el siguiente:
Letra capitalizable (Lecap) con vencimiento el 28 de noviembre de 2025: captó $2,337 billones a una tasa efectiva mensual (TEM) de 3,09% y una tasa interna de retorno efectiva (TIREA) anual de 44,09%.
Lecap al 30 de enero de 2026: se colocaron $2,019 billones a una TEM de 2,91% y una TIREA de 41,07%.