Se estrena la película inspirada en la novela argentina "Matate, Amor": ¿cuándo y cómo verla?

La sinopsis de Matate, amor

Según Cinemark, esta es la sinopsis de la película: En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada, anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.