Se estrena la película inspirada en la novela argentina "Matate, Amor": ¿cuándo y cómo verla?

Se estrena la película inspirada en la novela argentina Matate, Amor: ¿cuándo y cómo verla?
La película Matate, amor, protagonizada por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson, llega a la Argentina con su estreno este jueves 6 de noviembre. El largometraje toma como base la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, quien reside en Francia. Lynne Ramsay, directora del filme, se concentró en trasladar a la pantalla la esencia de la obra de Harwicz, la cual aborda la temática familiar desde una perspectiva lírica y cruda.

El texto original de Harwicz, que al inicio gozó de poca comprensión para después cosechar un gran éxito, obtuvo el prestigioso Premio Booker Internacional en 2018. Este 2025, la adaptación cinematográfica de la novela compitió por la codiciada Palma de Oro en el Festival de Cannes, reafirmando la relevancia y el impacto internacional de la obra.

Cuándo se estrena y cómo ver "Matate, amor"

El largometraje Matate, amor, protagonizado por Jenifer Lawrence y Robert Pattinson, se estrena en Argentina este jueves 6 de noviembre. La película, que cuenta con un reparto estelar, se basa en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz y estará disponible en varias salas de cine a lo largo del país, incluyendo cadenas como Cinepolis y Cinemark-Hoyts, entre otras.

Además de su llegada a las salas de cine, se espera que Matate, amor también se lance en plataformas de streaming. En particular, se estima que el filme se incorpore al catálogo de Mubi, una compañía que forma parte de su producción. No obstante, al momento no existe una fecha definida para su estreno en esta plataforma digital.

La sinopsis de Matate, amor

Según Cinemark, esta es la sinopsis de la película: En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada, anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.

En Mubi, agregan: Grace, una escritora y joven madre, se va sumiendo poco a poco en la locura. Encerrada en una vieja casa en Montana, la vemos cada vez más agitada y errática, dejando a su compañero, Jackson, cada vez más preocupado e impotente.

