"Una casa llena de dinamita": la película sobre una catástrofe que no le gustó al Pentágono, ya está en Netflix

"Una casa de dinamita", la nueva película disponible en la plataforma Netflix, se presenta como un thriller de gran éxito y elevada tensión. La cinta, dirigida por la ganadora del Óscar Kathryn Bigelow, se inicia con una premisa escalofriante: un misil intercontinental de origen desconocido se dirige sin pausa hacia los Estados Unidos. El destino aparente de este proyectil es la ciudad de Chicago, y el reloj comienza a correr en contra de los engranajes del poder global. A lo largo de sus 112 minutos, el filme mantiene al espectador al borde del asiento mientras una gran población espera la inminente decisión.