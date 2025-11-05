En la Quinta Agronómica, el idioma de la ciencia joven se habló en muchos acentos

Entre los asistentes más jóvenes está uno de sus alumnos, Sebastián Nicolás (19) estudiante de Administración. Él presentará un trabajo sobre uso de inteligencia artificial en la educación universitaria. “Empecé a investigar en el colegio y me enamoré del proceso. Hoy estar acá me hace sentir orgulloso de lo que somos capaces de hacer desde lugares pequeños”, contó. Para él, el contacto con otros jóvenes investigadores es tan valioso como el trabajo mismo. “Uno aprende mucho más allá del aula. Ver cómo piensan los demás, escuchar sus experiencias, te abre la cabeza”, reflexionó.