Quién es la artista que se bajó del Lollapalooza Argentina por problemas de salud

Lola Young ya era un tema de conversación en la industria por su poderosa voz y sus canciones autobiográficas a sus 17 años. El encuentro con Shymansky fue significativo: la propia Lola lo reconoció y manifestó su deseo de trabajar con él de inmediato. Aunque el mánager dudó inicialmente, su esposa lo convenció y aceptó impulsar la carrera de Young junto a Nick Huggett, quien descubrió a Adele. No obstante, esta colaboración se vio abruptamente interrumpida una semana después por una profunda crisis de salud mental de Lola. La joven artista fue diagnosticada a los 17 años con un trastorno esquizoafectivo complejo, un cuadro que combina síntomas de esquizofrenia (como delirios) con manifestaciones del trastorno del estado de ánimo (como depresión y manía), además de un diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad severo.