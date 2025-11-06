Quién es la artista que se bajó del Lollapalooza Argentina por problemas de salud

Lola Young, con solo 24 años, se afirma como una de las voces más potentes y auténticas de la nueva ola de cantantes femeninas en el panorama musical. Esta artista británica posee un estilo sumamente ecléctico que amalgama el soul, el pop alternativo y una sinceridad emocional palpable en sus composiciones, marcando una presencia significativa en la industria.
La trayectoria de Lola Young la llevó de grabar sencillos caseros a dominar escenarios y listas de popularidad internacionales. Su éxito más resonante, "Messy", la catapultó al estrellato, transformándola en un fenómeno global y asegurando su lugar como una figura clave en la música actual.
El trayecto de Lola Young, la artista que decidió no tocar en el Lollapalooza Argentina
El ascenso de Lola Young a la fama no fue sencillo ni libre de desafíos. A la cantante le diagnosticaron un trastorno esquizoafectivo, una condición que implica experimentar picos de euforia, insomnio y episodios maníacos y depresivos. Estos problemas de salud la forzaron a tomar distancia de los escenarios en los últimos meses, especialmente después de sufrir un preocupante desmayo durante una de sus presentaciones.
A causa de este cuadro de salud, Lola optó por pausar todos los compromisos que tenía en agenda. Esto incluyó la cancelación de su esperada participación en el Lollapalooza Argentina 2026. Esta hubiese sido su primera presentación en el país desde que se convirtió en una estrella mundial, y representa un impacto para sus seguidores.
Lola Young y su trayecto a la fama
La carrera de Lola Young se impulsó de manera temprana y notable en la escena musical. En 2016, Lola se consagró ganadora del concurso Open Mic UK en la categoría sub-16, superando a 9.000 aspirantes, y también llegó a la final del programa Got What It Takes? de la cadena CBBC. Un año después, su talento y poderío vocal captaron la atención de Nick Shymansky, conocido por ser el ex mánager de Amy Winehouse. Este la descubrió durante una actuación en The Bedford, un bar de Balham, Reino Unido, un encuentro que el destino propició a pesar de que Shymansky se juró no volver a representar a otra artista debido a su intensa experiencia previa con Winehouse.
Lola Young ya era un tema de conversación en la industria por su poderosa voz y sus canciones autobiográficas a sus 17 años. El encuentro con Shymansky fue significativo: la propia Lola lo reconoció y manifestó su deseo de trabajar con él de inmediato. Aunque el mánager dudó inicialmente, su esposa lo convenció y aceptó impulsar la carrera de Young junto a Nick Huggett, quien descubrió a Adele. No obstante, esta colaboración se vio abruptamente interrumpida una semana después por una profunda crisis de salud mental de Lola. La joven artista fue diagnosticada a los 17 años con un trastorno esquizoafectivo complejo, un cuadro que combina síntomas de esquizofrenia (como delirios) con manifestaciones del trastorno del estado de ánimo (como depresión y manía), además de un diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad severo.
A pesar de que la artista convive con altibajos de su salud mental como el exceso de dopamina en sus noches de composición y el abuso de cannabis para sobrellevar traumas, lo cual agravó su cuadro, Shymansky implementó un conjunto de reglas totalmente diferente para su representación. Exigió a los inversores apoyar cualquier ayuda médica y aceptar posibles cancelaciones de último momento en giras o apariciones, priorizando la salud de Lola. La cantante se mantiene firme en su propósito de usar su voz para visibilizar estas problemáticas, asegurando que lidiar con la vergüenza es difícil, pero encontrando alegría en la música, su sueño, y buscando romper con los estigmas que rodean a estos diagnósticos.