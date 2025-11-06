Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

El legado de Viejas Locas

Viejas Locas surgió en el barrio de Piedrabuena, en Buenos Aires, y fue una de las bandas que marcó la explosión del rock barrial. Su música reflejaba la vida cotidiana, la calle y la juventud de los 90. Tras su separación, varios de sus integrantes continuaron en proyectos paralelos, pero el reencuentro de Fachi y Meyer recuperó la esencia que los fanáticos pedían volver a escuchar.