Viejas Locas X FyA desembarca en Tucumán con un show para revivir los clásicos

El dúo formado por Fachi Crea y Abel Meyer se presentará en Diva Mother House el 7 de noviembre. Las entradas cuestan $25.000 y están disponibles en Norteticket.

ROCK ARGENTINO. Viejas Locas x FyA se presentará en Diva Mother House con un show que repasará los grandes clásicos de la banda. ROCK ARGENTINO. Viejas Locas x FyA se presentará en Diva Mother House con un show que repasará los grandes clásicos de la banda. / INSTAGRAM
Hace 1 Hs

El rock argentino está de fiesta en Tucumán. Ocurre que este 7 de noviembre, Viejas Locas x FyA se presentará en Diva Mother House, en la capital provincial, para hacer vibrar a una generación que creció al ritmo de guitarras crudas, letras urbanas y pura actitud.

El proyecto está liderado por Fachi Crea (bajo) y Abel Meyer (batería), dos de los fundadores de la mítica banda Viejas Locas, que a fines de los años 90 se convirtió en uno de los mayores exponentes del rock barrial argentino. Con FyA, los músicos buscan mantener vivo ese legado mediante los temas que marcaron una época.

Las puertas del local ubicado en la calle Rivadavia 1.320 abrirán a las 22. Las entradas, que inicialmente costaban $ 20.000, ya están agotadas, pero se habilitó una nueva tanda a $ 25.000 más servicio disponible en norteticket.com Los pases pueden abonarse con Mercado Pago, o con tarjetas de crédito y débito.

Una noche con historia

El show promete recorrer los himnos que definieron la identidad del grupo: desde "Perra" hasta "Homero" y "Me gustas mucho", canciones que trascendieron generaciones y continúan sonando en bares y playlists.

Aunque el nombre cambió, el espíritu sigue intacto. FyA nació con la intención de homenajear a la banda original y mantener el vínculo con el público que la acompañó durante más de tres décadas. La gira nacional incluye paradas en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, además de la fecha esperada en Tucumán.

El legado de Viejas Locas

Viejas Locas surgió en el barrio de Piedrabuena, en Buenos Aires, y fue una de las bandas que marcó la explosión del rock barrial. Su música reflejaba la vida cotidiana, la calle y la juventud de los 90. Tras su separación, varios de sus integrantes continuaron en proyectos paralelos, pero el reencuentro de Fachi y Meyer recuperó la esencia que los fanáticos pedían volver a escuchar.

En Diva Mother House la cita se propone como una invitación a combinar nostalgia y energía nueva. El rock vuelve a sonar con la fuerza de siempre, y Tucumán se prepara para una noche donde el pasado y el presente se encuentran sobre el mismo escenario.

