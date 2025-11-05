Daddy Yankee tendrá su Bizarrap Session después de su retiro de la música: ¿qué pasó con su carrera?

Pese a su retiro formal, el periodo de inactividad musical resultó muy breve. Durante el mes de julio de este año, el cantante anunció la difusión de su sencillo "Sonríele". En un comunicado oficial, el artista aclaró que su participación actual no representa un regreso definitivo, sino una conexión artística. Sin embargo, la canción producida por el reconocido artista argentino sí significa un nuevo retorno de Daddy Yankee a las listas de reproducción. Para entender la magnitud del artista, su último disco, Legendaddy, de marzo de 2022, superó 600 millones de reproducciones en menos de 30 días.