Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

Colapinto, que ya conoce el trazado paulista, afrontará un nuevo desafío en el histórico circuito con el formato de carrera Sprint. En la antesala del GP, participó de una acción promocional con el equipo: dio una vuelta virtual al trazado de Interlagos en el simulador y detalló cuáles son las claves para lograr una buena performance en este escenario emblemático del calendario de la Fórmula 1.