Alpine canceló la conferencia de Franco Colapinto en Brasil y alimenta los rumores sobre su continuidad en la Fórmula 1

El argentino iba a brindar una charla con medios de habla hispana antes del inicio de la actividad en Interlagos, pero la escudería decidió suspenderla.

EXPECTATIVA EN INTERLAGOS. Franco Colapinto vivirá otro fin de semana clave junto a Alpine en el mítico circuito brasileño.
La previa del Gran Premio de Brasil sumó un condimento inesperado para los fanáticos argentinos. Alpine canceló la conferencia de prensa que Franco Colapinto iba a ofrecer a periodistas de habla hispana antes del inicio de la actividad en Interlagos.

El encuentro, que estaba previsto como parte de la agenda habitual del equipo, fue suspendido por decisión de la escudería francesa. Según informó el periodista Jorge Peiró, Alpine explicó que la conferencia “podría celebrarse durante el fin de semana”, lo que abrió la puerta a distintas interpretaciones y aumentó la expectativa entre los seguidores del piloto argentino.

Colapinto, que ya conoce el trazado paulista, afrontará un nuevo desafío en el histórico circuito con el formato de carrera Sprint. En la antesala del GP, participó de una acción promocional con el equipo: dio una vuelta virtual al trazado de Interlagos en el simulador y detalló cuáles son las claves para lograr una buena performance en este escenario emblemático del calendario de la Fórmula 1.

