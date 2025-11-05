Tensión en Alpine: la Fórmula 1 anticipó cuándo se definirá el futuro de Franco Colapinto

En la previa a la cita en São Paulo, el sitio oficial de la F1 dedicó un apartado especial al argentino y a su situación dentro del equipo francés. Allí se lee que Alpine “aún no ha definido su alineación para el próximo año, con Franco Colapinto intentando mantener su asiento junto a Pierre Gasly”, señalando además que el piloto recibirá el apoyo del público sudamericano durante el fin de semana y que “podría ser un buen momento para confirmar su futuro si decide continuar en el equipo”.