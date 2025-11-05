Tensión en Alpine: la Fórmula 1 anticipó cuándo se definirá el futuro de Franco Colapinto

El porvenir de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 sigue siendo uno de los temas más comentados del paddock. En medio de las especulaciones sobre su continuidad en Alpine, la categoría publicó un artículo que encendió las alarmas: el Gran Premio de Brasil sería el escenario elegido para dar a conocer la decisión final sobre su futuro.
En la previa a la cita en São Paulo, el sitio oficial de la F1 dedicó un apartado especial al argentino y a su situación dentro del equipo francés. Allí se lee que Alpine “aún no ha definido su alineación para el próximo año, con Franco Colapinto intentando mantener su asiento junto a Pierre Gasly”, señalando además que el piloto recibirá el apoyo del público sudamericano durante el fin de semana y que “podría ser un buen momento para confirmar su futuro si decide continuar en el equipo”.
La referencia directa al circuito brasileño no pasó inadvertida. Que el artículo mencione ese Gran Premio como el “momento oportuno” para el anuncio sugiere que la organización de la F1 está al tanto de los movimientos internos en Alpine y busca aprovechar la enorme atención mediática que genera Colapinto en la región. En Maranello, Silverstone y Enstone todos siguen atentos al desenlace.
Desde el equipo francés valoran dos puntos centrales para definir la continuidad del argentino: su crecimiento competitivo, con una mejora constante en los tiempos respecto de Gasly, y el respaldo económico de sus patrocinadores, considerado un elemento estratégico de cara al nuevo reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026. En ambas áreas, el balance para el joven piloto es más que favorable.
Expectativa total antes del Gran Premio de Brasil
La publicación no representa una confirmación, pero sí una señal institucional de que la definición está cerca. São Paulo se perfila como el escenario clave para conocer si Colapinto seguirá representando a la bandera argentina en la máxima categoría. Los fanáticos podrán seguir toda la acción del fin de semana por Disney Plus, F1 TV Pro y Fox Sports, con prácticas, sprint y carrera entre el 7 y el 9 de noviembre.