Jacobo Cohen Imach, en Elevate Tucumán: "No se trata solo de usar la tecnología, sino de saber qué hacer con ella"

Su relato viajó desde la infancia hasta la cima del mundo corporativo. Contó que su primer “sí” llegó cuando tenía apenas 12 años y decidió fabricar mochilas con los retazos de tela del negocio familiar. “Tenía miedo, pero pensaba: ‘¿Qué es lo peor que puede pasar?’. Me animé, y ese día aprendí que las oportunidades se buscan, que la confianza se gana y que el coraje no es no tener miedo, sino decidir a pesar del miedo”, rememoró.