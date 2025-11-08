Secciones
SociedadActualidad

Jacobo Cohen Imach, en Elevate Tucumán: "No se trata solo de usar la tecnología, sino de saber qué hacer con ella"

El vicepresidente senior de Asuntos Legales y Públicos de Mercado Libre volvió a su provincia natal para compartir una historia de coraje, actitud y propósito. Con anécdotas de su infancia y de los inicios de la empresa, inspiró a los jóvenes a animarse a decir “sí” y a entender que el futuro se construye desde la acción.

CIERRE. El vicepresidente de Mercado Libre dejó varias reflexiones y consejos a los jóvenes durante su exposición. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO CIERRE. El vicepresidente de Mercado Libre dejó varias reflexiones y consejos a los jóvenes durante su exposición. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

El programa Elevate Tucumán cerró su primera edición con una charla que resumió el espíritu del proyecto: creer que el cambio empieza por uno mismo. En el escenario del Teatro Mercedes Sosa, Jacobo Cohen Imach -vicepresidente senior de Asuntos Legales y Públicos de Mercado Libre- compartió su historia con los jóvenes que participaron de este ciclo de mentorías, impulsado por un grupo de empresarios tucumanos con la convicción compartida de transformar la mentalidad de las nuevas generaciones y sembrar el espíritu emprendedor.

Cruzar fronteras

“¿Escucharon alguna vez que en Tucumán todo es más difícil? Yo lo escuché muchas veces, porque soy tucumano, porque caminé las mismas calles que ustedes. Pero hoy, con la tecnología y la actitud correcta, el código postal pasó a ser una anécdota. No importa dónde estemos, lo que importa es tener actitud”, comenzó Cohen Imach.

Su relato viajó desde la infancia hasta la cima del mundo corporativo. Contó que su primer “sí” llegó cuando tenía apenas 12 años y decidió fabricar mochilas con los retazos de tela del negocio familiar. “Tenía miedo, pero pensaba: ‘¿Qué es lo peor que puede pasar?’. Me animé, y ese día aprendí que las oportunidades se buscan, que la confianza se gana y que el coraje no es no tener miedo, sino decidir a pesar del miedo”, rememoró.

Ese mismo impulso lo acompañó años después, cuando una llamada inesperada lo conectó con un joven emprendedor llamado Marcos Galperín. “Me invitaron a analizar las leyes del comercio electrónico. No existía casi nada sobre el tema, pero dije que sí. Ese fue mi segundo ‘sí’. Unas semanas después estaba en Buenos Aires conociendo al fundador de Mercado Libre”, contó.

Así empezó una historia que hoy es parte del ADN emprendedor de América Latina. Cohen Imach recordó los primeros años de la compañía; cuando la gente desconfiaba de comprar por internet y el equipo trabajaba sin descanso para generar credibilidad, y compartió los principios que, según él, explican su éxito. El primero, pensar siempre en el usuario, emprender desde adentro; el segundo aprender continuamente, y por último trabajar en equipo y disfrutar el proceso.

CORAJE. El tucumano invitó a animarse a decir que sí y aprender de todas las experiencias posibles. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO CORAJE. El tucumano invitó a animarse a decir que sí y aprender de todas las experiencias posibles. LA GACETA/ FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

 Nuevo sentido

Volver a Tucumán, dijo, tiene ahora otro sentido. “Hace unos meses nos reunimos con empresarios locales con una misma inquietud: cómo devolverle algo a Tucumán, cómo acompañar a quienes vienen detrás. Así nació Elevate Tucumán. Este programa es una forma de sembrar inspiración, de mentorear y aprender junto a ustedes”, afirmó.

Antes de despedirse, dejó un mensaje que resonó entre los jóvenes. “Estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Ustedes tienen el conocimiento de toda la historia en el bolsillo. No se trata solo de usar la tecnología, sino de saber qué hacer con ella. Con una laptop, una buena idea y la actitud correcta, pueden cambiar el mundo”, destacó.

Y concluyó con la frase que se convirtió en el lema de la jornada: “No se olviden, el coraje no es no tener miedo. Es decidir, a pesar del miedo.”

Temas San Miguel de TucumánMercado LibreAnfiteatro Mercedes SosaJacobo Cohen Imach
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Desde enero hubo 1.700 denuncias por ruidos molestos en San Miguel de Tucumán

Desde enero hubo 1.700 denuncias por ruidos molestos en San Miguel de Tucumán

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

WhatsApp: qué celulares se quedan sin soporte desde noviembre

WhatsApp: qué celulares se quedan sin soporte desde noviembre

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

El fin de semana trae un repunte en las temperaturas y días más agradables en Tucumán

El fin de semana trae un repunte en las temperaturas y días más agradables en Tucumán

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Comentarios