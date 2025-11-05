Sorpresa en Nueva York: ¿quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde que desafía a Donald Trump?

El martes por la noche, mientras se contaban los votos en los barrios más diversos de Nueva York, quedó en evidencia que Mamdani había despertado entusiasmo entre sectores claves de la coalición demócrata, en particular jóvenes y comunidades minoritarias. Su mensaje, centrado en la asequibilidad y el aumento del costo de vida, tocó una fibra sensible entre votantes cansados de las promesas incumplidas. “Realmente representa la emoción que vi en las calles de toda la ciudad de Nueva York”, señaló Letitia James, fiscal general del estado. “No había visto esto desde que Barack Obama se postuló a la presidencia de Estados Unidos”.