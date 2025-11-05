Secciones
Mundo

La reacción de Trump tras la victoria de Mamdani: "Quieren convertir a EEUU en una Cuba comunista"

"Miami pronto se convertirá en el refugio para aquellos que huyen del comunismo en Nueva York", aseguró el mandatario republicano.

La reacción de Trump tras la victoria de Mamdani: Quieren convertir a EEUU en una Cuba comunista
Hace 1 Hs

Donald Trump se refirió este miércoles a la victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York y pronosticó que miles "huirán" de la ciudad hacia Miami, refugio histórico del anticomunismo.

Sorpresa en Nueva York: ¿quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde que desafía a Donald Trump?

Sorpresa en Nueva York: ¿quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde que desafía a Donald Trump?

En el Kaseya Center de Miami para el American Business Forum, un evento que reúne a líderes globales, el presidente de Estados Unidos afirmó: "Los demócratas pusieron a un comunista como alcalde. Quieren convertir a Estados Unidos en la Cuba comunista o la Venezuela socialista, y ya ven lo que les pasó a esos lugares".

"Miami pronto se convertirá en el refugio para aquellos que huyen del comunismo en Nueva York", agregó, en alusión a la ola migratoria cubana y venezolana que ha transformado el sur de Florida.

Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

Trump evitó mencionar amenazas previas de recortar fondos federales a la ciudad, pero ironizó: "Ahora veamos cómo le va a un comunista en Nueva York".

"Vamos a ver cómo funciona eso. Queremos que Nueva York tenga éxito. Los ayudaremos", con un sarcasmo que provocó más abucheos, especialmente al tocar temas de género y al referirse directamente a Mamdani.

Temas Estados Unidos de AméricaVenezuelaCubaNicolás MaduroDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán
1

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
2

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital
3

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán
4

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos
5

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
6

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Más Noticias
Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos

¿Quién cuida el cielo? La falta de radares en el NOA favorece la llegada de los vuelos narcos

México: detienen a un hombre por acosar y manosear a la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno acto público

México: detienen a un hombre por acosar y manosear a la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno acto público

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Sorpresa en Nueva York: ¿quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde que desafía a Donald Trump?

Sorpresa en Nueva York: ¿quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde que desafía a Donald Trump?

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Nueva York: con una participación masiva, Zohran Mamdani se impuso en la elección para alcalde

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Comentarios