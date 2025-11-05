La reacción de Trump tras la victoria de Mamdani: "Quieren convertir a EEUU en una Cuba comunista"

Donald Trump se refirió este miércoles a la victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York y pronosticó que miles "huirán" de la ciudad hacia Miami, refugio histórico del anticomunismo.
En el Kaseya Center de Miami para el American Business Forum, un evento que reúne a líderes globales, el presidente de Estados Unidos afirmó: "Los demócratas pusieron a un comunista como alcalde. Quieren convertir a Estados Unidos en la Cuba comunista o la Venezuela socialista, y ya ven lo que les pasó a esos lugares".
"Miami pronto se convertirá en el refugio para aquellos que huyen del comunismo en Nueva York", agregó, en alusión a la ola migratoria cubana y venezolana que ha transformado el sur de Florida.
Trump evitó mencionar amenazas previas de recortar fondos federales a la ciudad, pero ironizó: "Ahora veamos cómo le va a un comunista en Nueva York".
"Vamos a ver cómo funciona eso. Queremos que Nueva York tenga éxito. Los ayudaremos", con un sarcasmo que provocó más abucheos, especialmente al tocar temas de género y al referirse directamente a Mamdani.