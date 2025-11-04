Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Aunque se indican días de corrido, el trabajador puede pedir que se fraccionen los días que le correspondan para usarlos en otras épocas del año. El empleador debe garantizar un período continuo de licencia de no menos de dos tercios de lo que corresponde según la antigüedad. Por ejemplo, con ocho meses de trabajo, corresponden 14 días. El trabajador tendrá derecho a tomar 10 días de corrido, que equivalen a la tercera parte del total de días de vacaciones a los que tiene derecho.