Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Desde octubre diferentes rubros empezaron a definir las fechas de vacaciones de sus trabajadores. Por eso no es de extrañar que los trabajadores de casas particulares, entre los que se encuentran las empleadas domésticas, quieran hacer lo mismo. Las vacaciones son un derecho de todos los trabajadores, por lo que también al personal de limpieza o de tareas de cuidado le corresponden días de descanso.
En primer lugar, para exigir las vacaciones correspondientes, los trabajadores deberán estar registrados. Para hacerlo, el empleador debe ingresar al portal de AFIP con su clave fiscal y buscar el servicio “Casa Particulares”. Allí deberá completar un formulario con los datos tanto del empleador como del empleado. Luego, ambos deberán firmar una constancia de alta y así empezar con los pagos mensuales o según correspondan.
Empleadas domésticas: cómo calcular vacaciones
Las vacaciones deben otorgarse a partir del 1° de noviembre y hasta el 31 de marzo del año siguiente. Se calculan de acuerdo a la antigüedad que un empleado lleve trabajando y deben notificarse al menos con 20 días de anticipación. Para calcular la duración, se toma la antigüedad que tenga al 31 de diciembre del año correspondiente. Para tener derecho a un día por cada 20 de trabajo, deberán haber prestado servicio, por lo menos, durante seis meses.
A partir de los seis meses de trabajo empiezan a calcularse las vacaciones del siguiente modo:
- De 6 meses a cinco años de antigüedad: 14 días corridos
- De cinco a 10 años de antigüedad: 21 días corridos
- De 10 a 20 años de antigüedad: 28 días corridos
- Más de 20 años de antigüedad: 35 días corridos
Aunque se indican días de corrido, el trabajador puede pedir que se fraccionen los días que le correspondan para usarlos en otras épocas del año. El empleador debe garantizar un período continuo de licencia de no menos de dos tercios de lo que corresponde según la antigüedad. Por ejemplo, con ocho meses de trabajo, corresponden 14 días. El trabajador tendrá derecho a tomar 10 días de corrido, que equivalen a la tercera parte del total de días de vacaciones a los que tiene derecho.
Cómo calcular vacaciones con menos de seis meses de trabajo
Si el personal con retiro no llegare a totalizar los seis meses de trabajo, gozará de un descanso anual remunerado, que no debe ser inferior a la siguiente proporción:
- Entre cuatro y siete semanas de trabajo: un día
- Entre ocho y 11 semanas de trabajo: dos días corridos
- Entre 12 y 15 semanas de trabajo: tres días corridos
- Entre 16 y 19 semanas de trabajo: cuatro días corridos
- Más de 20 semanas de trabajo: cinco días corridos
Las vacaciones se abonan al inicio de las mismas. Se calcula dependiendo de la antigüedad, la retribución equivale al monto que hubiera tenido que cobrar si hubiera trabajado normalmente.