Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Digital Ad Expert lanzó una convocatoria para formarse con clases que comienzan en noviembre. Las inscripciones ya están abiertas.

EDUCACIÓN DIGITAL. Las becas de Digital Ad Expert permiten formarse en marketing digital con clases virtuales y certificación gratuita. EDUCACIÓN DIGITAL. Las becas de Digital Ad Expert permiten formarse en marketing digital con clases virtuales y certificación gratuita. / GOOGLE
El marketing digital se volvió una de las habilidades más buscadas del mercado y ahora llega una oportunidad para aprender sin costo. Digital Ad Expert anunció el lanzamiento de 10.000 becas completas destinadas a jóvenes y profesionales de toda Latinoamérica con el objetivo de potenciar la educación tecnológica y fortalecer la empleabilidad en la región.

El programa, que cuenta con el respaldo de CVC Philanthropy, forma parte de una iniciativa global que ofrecerá 20.000 becas hasta marzo de 2026. Las clases serán en línea, con sesiones en directo, mentorías personalizadas y trabajo colaborativo entre estudiantes de distintos países.

Los interesados podrán cursar en inglés o en español, en cualquiera de las dos ediciones que se abrirán cada mes. La primera comenzará el 3 de noviembre (en inglés) y la segunda, el 4 de noviembre (en español).

Aprender desde cero y con herramientas reales

La capacitación no requiere conocimientos previos. Durante los tres meses de cursado, los participantes aprenderán los fundamentos del marketing digital: segmentación de audiencias, diseño de campañas, análisis de datos, experiencia de usuario (UX), redacción de briefs y mejora de resultados.

Además, se trabajará con plataformas líderes como Google, Meta, TikTok, LinkedIn, Snapchat y X (antes Twitter) para comprender el ecosistema actual de la publicidad digital. Las clases se realizarán en grupos pequeños de entre cuatro y seis personas. Coaches especializados promoverán la interacción y la creación de proyectos conjuntos.

El programa también ofrece orientación profesional: preparación de entrevistas, armado de portafolios y estrategias para destacar en procesos de selección. Así, busca que cada becario salga con una formación integral y un perfil laboral más competitivo.

Cómo inscribirse desde la Argentina

Las inscripciones se realizarán mediante el sitio oficial digitaladexpert.com, y el primer paso es crear una cuenta y completar un breve pre-work introductorio de una hora. Luego hay que aprobar una evaluación con al menos el 60% de respuestas correctas para acceder al curso completo.

El formulario pide correo electrónico, país de residencia, idioma preferido, nombre, apellido y una contraseña. Una vez cumplidos esos pasos, el usuario puede elegir cursar a su propio ritmo o participar de las sesiones en directo.

