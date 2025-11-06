Los nombres de los huracanes no son al azar: cómo se eligen, se reciclan y cuándo se eliminan para siempre

Nombres que marcan la historia

De acuerdo con Ginger Zee, jefa de meteorología de ABC News, los nombres que comienzan con letras medias del alfabeto son los que más se retiran, ya que coinciden con el pico de la temporada de huracanes, alrededor del 10 de septiembre. “Por eso se observa una mayor rotación en nombres que empiezan con la letra I”, explicó.