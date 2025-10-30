Una de las últimas películas de Diane Keaton llegó a Netflix y es un éxito: ¿de qué se trata?

Netflix estrenó la película “Cuando ellas quieren más”, la esperada secuela de la popular comedia que une a las icónicas Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen. La llegada de la cinta al catálogo ocurre pocas semanas después del fallecimiento de Keaton, una de las estrellas más queridas de Hollywood. Por esta sensible coincidencia, muchos espectadores están aprovechando el estreno como una oportunidad perfecta para deleitarse con su estilo inconfundible.
Bajo la dirección de Bill Holderman, la trama retoma la vida del grupo de amigas, quienes deciden transformar su club de lectura en una aventura real y viajar a la espectacular Italia. Entre paisajes vibrantes, situaciones cómicas inesperadas y mucho humor, la película fusiona el encanto de la comedia romántica con un mensaje sumamente optimista: nunca es tarde para comenzar algo nuevo.
¿De que se trata "Cuando ellas quieren más" con Diane Keaton?
Unas amigas que han compartido durante años un club de lectura deciden llevar la aventura a otro nivel emprendiendo un viaje soñado a Italia. Lo que comienza como unas vacaciones tranquilas entre Roma, Toscana y Venecia se transforma en una sucesión de enredos tan divertidos como emotivos, entre paisajes espectaculares y situaciones inesperadas que pondrán a prueba su amistad, sus secretos y la capacidad de reinventarse a cualquier edad.
Mientras celebran el compromiso de Vivian, cada miembro del grupo afronta sus propios desafíos personales en una travesía llena de autodescubrimientos, romance y complicidad. Unidas por un lazo inquebrantable, las cuatro mujeres descubren que las segundas oportunidades también pueden vivirse con intensidad y alegría, y que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas.
¿Cómo ver "Cuándo ellas quieren más"?
Actualmente, “Cuando ellas quieren más” está disponible en el catálogo de Netflix. Si tienes una suscripción activa puedes disfrutarla de principio a fin. Lo único que necesitas es buscarla, aunque es probable que la encuentres en la página de inicio porque fue cargada recién este viernes 24 de octubre de 2025. Así que, si quieres pasar un buen rato, no dudes en reproducirla desde la comodidad de tu casa o en cualquier momento si tienes la app en tu equipo móvil.