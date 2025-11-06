Lionel Messi sorprendió en Miami con una frase sobre su retiro: “El fútbol tiene fecha de caducidad”

Entrevistado por el alcalde de Miami, Francis Suárez, Messi repasó los momentos más importantes de su vida deportiva y personal. Vestido con un traje gris y su estilo relajado, habló del camino recorrido, de los desafíos y del valor que le da hoy a los afectos. “Ganar la Copa del Mundo fue una sensación muy especial. Salvando las distancias, fue como cuando nacieron mis hijos. Es difícil de explicar, tan grande y tan fuerte que todo lo que uno diga se queda corto”, expresó ante un auditorio que lo ovacionó de pie.