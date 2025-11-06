Lionel Messi sorprendió en Miami con una frase sobre su retiro: “El fútbol tiene fecha de caducidad”

Lionel Messi volvió a emocionar. Esta vez con sus palabras. En el America Business Forum, realizado en el Kaseya Center de Miami, el capitán de la Selección Argentina fue el cierre estelar de un evento que reunió a figuras de la política, el deporte y los negocios, entre ellos Donald Trump, Gianni Infantino, Serena Williams, Rafael Nadal y Javier Milei.
Entrevistado por el alcalde de Miami, Francis Suárez, Messi repasó los momentos más importantes de su vida deportiva y personal. Vestido con un traje gris y su estilo relajado, habló del camino recorrido, de los desafíos y del valor que le da hoy a los afectos. “Ganar la Copa del Mundo fue una sensación muy especial. Salvando las distancias, fue como cuando nacieron mis hijos. Es difícil de explicar, tan grande y tan fuerte que todo lo que uno diga se queda corto”, expresó ante un auditorio que lo ovacionó de pie.
El 10 también reflexionó sobre lo que significó aquel título en Qatar. “Lo que representó ese Mundial quedó demostrado en cómo lo festejó el país, en la necesidad y las ganas que había. Para mí fue especial porque ganar el Mundial es lo máximo. Después de eso, no se puede pedir más nada”, afirmó.
Durante la charla, Messi recordó sus comienzos en Barcelona, las dificultades que atravesó y las decisiones que marcaron su carrera. “Dios me regaló un don, me eligió a mí. Pero hice mucho sacrificio para fortalecerlo. Hay mucha gente con talento, pero para ser profesional hay que hacer un esfuerzo muy grande”, dijo.
También habló de su salida del Barcelona, su paso por París y su presente en Estados Unidos. “En París no la pasé bien, era todo muy diferente. Pero el cambio a Miami fue distinto, porque fue una decisión en familia. Desde que llegamos fue espectacular. Vivir acá es increíble y el cariño de la gente desde el primer día fue impresionante”, contó.
Hoy, con la tranquilidad que le da haberlo ganado todo, Messi disfruta más de su vida fuera de la cancha. “Intento acompañar a mis hijos en sus partidos, disfrutar de mi mujer y de mi familia. Antes me perdía cumpleaños o fiestas; hoy valoro mucho esos momentos”, confesó.
También se permitió hablar del futuro y de su costado empresario. “El fútbol tiene una fecha de caducidad. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede hacer. El mundo empresarial me interesa, quiero seguir aprendiendo, de a poquito me voy metiendo”, admitió.
Antes de despedirse, recibió la llave de la ciudad de manos del alcalde y se llevó una nueva ovación. Sereno, agradecido, Messi volvió a dejar una huella incluso fuera de la cancha.