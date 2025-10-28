Nos volvimos a ilusionar: Messi habló sobre el Mundial 2026 y reveló cuándo decidirá si participará con la Selección

Con la seguridad de que la Selección Argentina ya está dentro de la Copa Mundial que se celebrará en Norteamérica, todas las miradas están puestas en Leo Messi, quien debe decidir si esta será su última participación con la camiseta que por dos décadas le acompañó en el trayecto. El legendario futbolista cumplirá los 39 años en junio de 2026, pero eso no fue un motivo para descartar la posibilidad de brillar una vez más con el equipo.