Nos volvimos a ilusionar: Messi habló sobre el Mundial 2026 y reveló cuándo decidirá si participará con la Selección

Para los que ven el vaso medio lleno, la ilusión futbolística se reaviva. Aunque Lionel Messi aún no sabe si estará al frente de la Selección Argentina el año que viene, que ya aseguró su lugar en el Mundial del 2026, el astro no descarta la posibilidad de deslumbrar en otro espectáculo de 90 minutos junto a sus compatriotas, pese a las dudas sobre su edad y su estado físico.
Con la seguridad de que la Selección Argentina ya está dentro de la Copa Mundial que se celebrará en Norteamérica, todas las miradas están puestas en Leo Messi, quien debe decidir si esta será su última participación con la camiseta que por dos décadas le acompañó en el trayecto. El legendario futbolista cumplirá los 39 años en junio de 2026, pero eso no fue un motivo para descartar la posibilidad de brillar una vez más con el equipo.
Indicios de una nueva ilusión
Uno de los indicios de que Leo no está pensando su retiro fue la renovación de su contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer hasta 2028. Esta decisión le ayudaría a prepararse mejor para el Mundial, aunque no define si acompañará a la Selección Argentina.
En una charla que concedió a la cadena televisiva NBC News de Estados Unidos, el astro dejó algunas frases positivas que indican que las chances de jugar en la Selección en los partidos de Estados Unidos, México y Canadá aún son considerables.
Messi advirtió cuándo tomará una decisión
Durante la entrevista, Messi consideró la importancia de estar en forma para ayudar a su equipo. "La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi Selección, si estoy", dijo el capitán argentino en la entrevista publicada el lunes.
"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión", advirtió el futbolista sobre el tiempo que le tomará encontrar una respuesta.
"Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección".
Un sueño cumplido y una nueva esperanza
Messi disfrutó de una carrera profesional de más de 20 años, debutando con el Barcelona con solo 17 años en 2004 antes de jugar en el Paris Saint-Germain y fichar por el Inter Miami en 2023. El astro argentino despertó gran interés en el fútbol norteamericano, en un momento crucial antes de que allí se celebre la Copa Mundial de 2026.
La ilusión de ver a Messi jugar una vez más con la Selección va de la mano con la emoción que quedó de haberse proclamado campeón de la Copa América 2021 y de la jornada épica en la que Argentina derrotó a Francia por 4-2 en la tanda de penales para ganar la Copa Mundial de 2022 en Qatar.
"Ganar el Mundial era el sueño de mi vida", se sinceró Messi sobre la victoria."También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo con el Barcelona. Creo que ese es el sueño de todo jugador: ser campeón del mundo", cerró el astro.