El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir

El famoso astrofísico Stephen Hawking, quien murió en el año 2018, formuló hace más de una década una teoría inquietante sobre elementos desconocidos. Su visión se centró en objetos interestelares que se acercaban al sistema solar y poseían características totalmente desconocidas. Este concepto resurgió con fuerza a medida que el visitante espacial 3I/ATLAS, un cuerpo celeste de origen foráneo, completa su viaje y pasa cerca de nuestro vecindario cósmico.
El cometa 3I/ATLAS recientemente atravesó el perihelio del Sol, el punto de máxima cercanía a la estrella, y ahora se dirige hacia nuestro planeta. Los expertos en astronomía y conocedores del espacio recordaron una terrorífica predicción del científico británico. Aunque la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) indican que este cuerpo representa un cometa natural sin ninguna señal anómala, su llegada desata un furor mediático y científico. Este cuerpo cósmico, que inició una etapa de desprendimiento de gas y agua, se acercará al punto más próximo a la Tierra el 19 de diciembre.
La Hipótesis de la invasión intergaláctica de Stephen Hawking y su relación con el 3I/ATLAS
Stephen Hawking se refirió a una posible invasión intergaláctica durante un episodio del documental Into the Universe de Netflix, transmitido en el año 2010. El astrofísico señaló que una visita de civilizaciones extraterrestres podría tener un desenlace similar al de la llegada de Colón a América. Aquella visita histórica, según Hawking, no resultó favorable para los pueblos nativos americanos.
El físico mencionó que solo se requiere observar a la humanidad para comprender cómo la vida inteligente podría transformarse en algo que el planeta Tierra no desearía encontrar. Esta teoría de Hawking guarda una estrecha conexión con lo propuesto por Avi Loeb, un físico teórico de la Universidad de Harvard. Loeb sugirió que el cometa 3I/ATLAS podría constituir una sonda enviada por alguna forma de vida inteligente foránea.
El error que cometen los científicos según Stephen Hawking
Hawking consideró un grave error la acción de la NASA y otras organizaciones espaciales de transmitir tecnología para rastrear vida más allá del sistema solar. Estos envíos incluyeron las coordenadas exactas de ubicación de la Tierra. Además, se mostraron videos y fotografías detalladas del planeta y todo aquello que posee.
Dichas sondas espaciales podrían atraer la atención de otras civilizaciones con recursos limitados o que están al límite de su capacidad. Estos seres podrían intentar conquistar, eliminar a la población y apoderarse del planeta para su beneficio propio. Esta idea se relaciona con la "hipótesis del bosque oscuro", una noción sobre comunidades alienígenas que se esconden por temor a ser destruidas. Aunque estas presunciones existen, la NASA y la ESA reiteraron que el comportamiento del 3I/ATLAS encaja con el de un cometa natural.