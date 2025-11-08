El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir

El cometa 3I/ATLAS recientemente atravesó el perihelio del Sol, el punto de máxima cercanía a la estrella, y ahora se dirige hacia nuestro planeta. Los expertos en astronomía y conocedores del espacio recordaron una terrorífica predicción del científico británico. Aunque la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) indican que este cuerpo representa un cometa natural sin ninguna señal anómala, su llegada desata un furor mediático y científico. Este cuerpo cósmico, que inició una etapa de desprendimiento de gas y agua, se acercará al punto más próximo a la Tierra el 19 de diciembre.