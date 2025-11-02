La Tierra se está "abriendo": científicos registran la ruptura de una placa tectónica

Este descubrimiento es fundamental para aumentar el conocimiento científico disponible sobre la dinámica de las placas tectónicas. Si bien la observación no altera significativamente el riesgo actual, entender estas estructuras perfeccionará los modelos de predicción sísmica y de tsunamis. Es esencial comprender en detalle cómo se separan estas placas para anticipar los impactos de estas fuerzas colosales y la dinámica futura del planeta. Cascadia permanece como una de las áreas más sensibles del globo a fuertes terremotos y olas gigantes, lo cual subraya la importancia de este estudio.